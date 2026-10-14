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AI算力競賽升溫 從電網到算力一站整合

▲大同總經理張松鑌。（圖／記者李青縈攝）

串聯天宇能源布局 強化AI供電與儲能實力

大同本次參展四大亮點

國際智慧能源週今（14）日開展，大同以「電力賦能・驅動未來」為主題，總經理張松鑌說明下一階段發展方向，聚焦智慧工廠（Smart Factory）、AI基礎建設（AIDC）及智慧能源管理（Smart Energy）三大主軸。他也透露，日前「TTG AIDC CUBE」模組化AI資料中心，已經有國內外數個潛在客戶表達興趣、洽談中，預計可占明年電力事業營收一成以上。張松鑌指出，AI快速發展帶動資料中心龐大用電需求，穩定供電、能源效率及智慧管理已成為產業競爭關鍵。大同憑藉從發電、變電、輸電到配電的完整技術基礎，進一步串聯重電、冷卻、智慧監控與能源管理，提供從電力基礎建設到AI應用的一站式解決方案。日前發表的「TTG AIDC CUBE」模組化AI資料中心，提出最快180天快速部署方案，可依客戶需求彈性擴充。張松鑌說，台灣已有數個潛在客戶提供案場需求資料，從大型企業、大學研究單位等都有，客戶已經把案場需求資料，委託大同進行規劃設計；日本也有案場表達興趣。同時也在與伺服器業者洽談合作可能性，由合作夥伴提供算力櫃，並與統包工程廠商討論合作機會。大同同步整合天宇工業能源技術，天宇此次展出AIDC智慧電網、大型儲能系統（BESS）及家用儲能三大方案。其中，天宇AIDC UPS業務已切入大同AIDC供應鏈，強化集團從電網、儲能到AI算力的整合能力。• AI資料中心（AIDC）： 模組化部署，整合電力、冷卻、算力及智慧監控。• ECO GIS與重電： 展示環保配電設備與電網基礎建設技術。• 智慧工廠（Smart Factory）： 結合高效率馬達與智慧監控，提升生產及能源效率。• 虛擬電廠（VPP）： 整合能源管理與智慧調度，協助企業節能減碳。大同表示，未來將持續強化重電核心事業，擴大AI基礎建設及智慧能源布局，透過跨事業體整合，提升系統解決方案價值。