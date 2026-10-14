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台北市長選舉白熱化，媒體人趙少康今（14）日在中廣節目二度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋時坦言，一開始認為民進黨在台北提不出來，提了沈伯洋是備胎、犧牲打，結果選得還不錯，民進黨也想不到能掀起洋流；沈伯洋則說，選舉蠻多變數，他一開始想像是希望能夠達到這個效果，但能不能做得到，因為他是第一次選舉也不確定，初期民調確實沒起色，所幸堅持談政見，因為這是他的特色，對台北也是好的。沈伯洋上午接受《趙少康時間》專訪，趙少康坦言，他一開始認為，民進黨在台北提不出人來，最後提名沈伯洋，大家會認為少輸就是贏，「好像有點像犧牲打、備胎」，結果選得還不錯，民進黨過去在台北市的選舉，一對一最差也有41%，這也很高，因此只要達到就可以，「但我認為民進黨都沒想到，掀起洋流」，並反問沈「你當時有想到嗎？感受如何？」沈伯洋回應，選舉蠻多變數，他一開始想像是希望能夠達到這個效果，但能不能做得到，因為他是第一次選舉也不確定，但他在被提名時，也跟團隊討論策略，做民調發現沒人認識他，因此6、7月就是想辦法提高知名度，7月去完美國，8月提政見、9月覺得不能只是提政見，要聽人民講什麼，因此舉辦「市長你給我聽好了」活動。沈伯洋說，當時只想做肥皂箱，後來用數位方式，讓大家在LINE上就抱怨，接著10月就是回答大家的提問，11月反而沒有想要幹麻；他說，台北人喜歡聽政見，不過，剛開始前兩個月提政見，民調也沒起色，也開始思索是否要這樣，不過，他最後仍是堅持，這是他的特色，也認為對台北未來是好的。