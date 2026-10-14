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台北市長選戰升溫，國民黨現任市長蔣萬安預計明（15）日接受民眾黨主席黃國昌專訪，外界關注能否進一步拉攏小草選票。不過，同黨台北市議員秦慧珠卻警告，蔣萬安流失原本支持黃珊珊的選票，原因不在黃國昌，而在蔣自己，面對這樣的選票流動，蔣萬安陣營應該警惕並及早防守因應。秦慧珠指出，黃珊珊當年以無黨籍身分參選台北市長，目的即是希望能保持自己親民黨和民眾黨的底盤，「橘白通吃」，極大化選票；2024年黃珊珊為了參選不分區立法委員，才加入民眾黨，為此也被謝立功等人批評。因此黃珊珊的政治DNA是黃+橘＋綠＋白，底盤遠大於白營小草的票。秦慧珠續指，昔日黃珊珊支持者的選票，如今也不聽黃國昌所領導的民眾黨召喚，逐漸從藍白合走向綠白合。面對這樣的選票流動，蔣萬安陣營應該警惕並及早防守因應。她進一步說明，黃珊珊本人因和蔣萬安競選過，所以不會站出來支持對方；而柯文哲前主席因為京華城案，也不太會表態挺蔣萬安，那麼民眾黨主席黃國昌就至關重要！「鞏固鋼鐵草，召喚曾經投給柯文哲、黃珊珊的游離草，是蔣萬安+黃國昌要去努力的。只是黃國昌能召喚回黃珊珊的選票嗎？恐怕連黃國昌自己也不敢說。」秦慧珠強調，蔣萬安流失原本支持黃珊珊的選票，原因不在黃，而在蔣自己，他該如何防止黃珊珊選票持續流入沈伯洋，甚至導致民眾黨提名的市議員候選人，為了搶黃珊珊的選票而默默走向綠白合，則是蔣萬安在未來1個多月中，必須慎之又慎的課題。