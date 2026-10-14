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8大公股行庫明（2027）年有望加薪。財政部長莊翠雲今（14）日率領8大公股金融機構董總赴立法院財政委員會備詢，立委關切公股行庫明年是否加薪，與會董座全數舉手，兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌表示，目前規畫與公務員一樣調薪4%，但加計年度晉級晉薪，整體薪資增幅可達6.5%，而台灣金控由董事會通過加薪5%，但仍待財政部核准。財政部長莊翠雲也表示，目前已請3家國銀討論是否調整現行加薪規定，有需要做調整的部分就會修正。國民黨立委賴士葆今日在財委會質詢公股行庫明年是否調薪，結果全數公股行庫董事長都舉手，但問到調薪幅度是否超過5%，卻沒人舉手。兆豐金暨銀行董事長董瑞斌則說明，兆豐規畫比照公務人員調薪4%，不過，每年還有晉級晉薪，約增加2%，兩者合計加薪幅度可達6.5%。台灣金控暨銀行董事長凌忠嫄則指出，原先提出調薪4.5%的方案，控董事會相當支持員工加薪，所有董事認為太少，因此主動提高至5%，不過，這還要報財政部核准，目前財政部還沒核准。賴士葆則要公股行庫一般調薪幅度向台灣金看齊，整體調薪及晉薪幅度增至7%。對此，董瑞斌也說明，由於近年連續調薪，過去3、4年人事成本約增加20%，這是滿大的負擔，會盡量來照顧員工，也要量力而為。財政部長莊翠雲則表示，有關國營事業加薪，財政部有相關計算原則，已經與公務人員加薪脫鉤了，並與績效掛鈎，有其計算基準，對於現行計算規則要不要調整修正，目前已請台灣銀行、土地銀行、輸出入銀行一起做討論，由台銀彙整意見，未來有需要做調整的部分就會做調整修正，調薪必須按照績效和計算基準，這部分會按照程序來走。