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議程遲未公布 部分美企執行長決定缺席

川習預計深圳再會 美中商業交流仍存分歧

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於11月在中國深圳登場，北京積極邀請美國企業高層出席，希望促進商業交流，但反應似乎不如預期。知情人士透露，由於中方遲遲未公布具體議程及會面安排，加上企業高層認為缺乏實質交流機會，部分美國執行長已決定不出席，甚至改排其他行程。根據《南華早報》報導，北京此次邀請多名美國商界領袖，尤其鎖定今年5月隨美國總統川普訪問中國，以及9月出席白宮為中國國家主席習近平舉辦國宴的企業高層。今年曾參與相關活動的美國企業領袖，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang），以及高盛執行長所羅門（David Solomon）等人。一名知情人士指出，北京將同時參與上述兩場活動的企業高層視為重要貴賓，認為他們代表美國最先進的產業。除此之外，在中國設有業務的美國企業，以及其他APEC成員經濟體的大型企業主管，也在邀請名單之列。不過，兩名知情人士透露，由於中方對峰會議程、活動內容及會面安排缺乏明確說明，已有部分美國企業領袖放棄出席，轉而安排其他工作行程。其中一名消息人士表示，中國已多次延長企業報名期限，顯示目前參與意願不高，但北京似乎尚未解決企業高層的主要疑慮。他指出，如果中方確實希望吸引美國執行長參加，就應儘早公布議程，並協助安排會談與相關行程。對許多企業而言，APEC能提供的實質交流機會有限，因此並非一定要出席。另一名知情人士則認為，中美雙方對峰會議程及商業會談的期待存在落差。今年APEC企業領袖峰會預定11月17日至18日在深圳舉行，隨後於18日至19日召開領袖峰會，屆時美國、中國、日本、南韓及俄羅斯等21個成員經濟體將討論區域經濟合作與貿易議題。川普與習近平預計在峰會期間舉行雙邊會談，這將是兩人在7個月內第3度會面。習近平也預計與俄羅斯總統蒲亭等領袖會談，外界另有川普、習近平與蒲亭可能舉行三方會談的揣測，但尚未獲得證實。報導指出，北京此次特別重視曾出席白宮國宴的美國企業高層，但部分消息人士認為，這種邀請策略可能忽略華府對中國投資的疑慮，以及APEC多邊場合難以促成具體商業成果的現實。值得注意的是，今年9月習近平訪美期間，也曾發生中國企業高層已抵達華府，卻在最後一刻未能出席白宮國宴的情況。《南華早報》先前報導，事件涉及中美雙方溝通不良、對外交互惠原則認知不同，以及白宮對中國企業赴美投資態度不明等因素。如今深圳APEC峰會再度面臨企業參與意願不足的問題，也反映中美雖持續推動高層互動，但在實際商業交流與投資合作方面，仍存在不少障礙。