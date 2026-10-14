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▲國民黨台中市長參選人江啟臣提出產業政見，讓台中升級為全球「機器人製造之都」。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.14）

五大行動布局機器人產業 整合中部供應鏈、發展低空經濟

你以為AI只存在於手機和電腦螢幕裡？未來，AI將走進真實生活，化身為能協助外送、投入救災，甚至減輕照護負擔的實體機器人！面對全球AI浪潮，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今（14）日提出產業政見，盼整合台中既有的精密機械產業優勢，讓台中從「精密機械之都」進一步升級為全球「機器人製造之都」。「以前台中製造全世界需要的機器，未來我們要讓台中做全世界需要的機器人！」江啟臣表示，台中擁有被視為產業競爭優勢的「黃金60公里供應鏈」，從馬達、精密零件、光學鏡頭到感測系統，在地中小企業與大型廠商早已打入國際供應鏈，具備發展機器人產業的基礎。江啟臣指出，無論是協助照顧長輩的機器人，還是穿梭於農地與災區的無人機，背後都需要精密製造與系統整合技術。台中並非從零起步，而是已有完整的產業聚落與供應鏈優勢，應把握實體AI發展契機，爭取成為全球機器人產業的重要基地。為實現「機器人製造之都」的願景，江啟臣提出五大核心行動方案，包括整合產業力量、打造機器人製造之都；整合中部產業資源、推動AI機器人製造園區；建立國際級戰略合作平台；打造無人載具系統整合與高階製造中心、推動低空經濟；以及扎根在地教育，培育AI與科技人才。江啟臣表示，產業升級不只是讓技術更先進，更希望讓台中成為全球下一波產業轉型的重要力量，同時回應少子化、缺工及照護壓力等民生問題。他認為，若能透過機器人與AI技術提升生產效率，也有機會為企業創造更大的發展空間。江啟臣進一步指出，產業價值提升後，企業若能增加獲利，就有機會將成果回饋給員工，創造更高品質、更具競爭力的薪資與工作機會。他希望透過產業升級，讓台中年輕人更願意留在家鄉發展，也吸引其他城市甚至海外人才移居台中，讓更多人有機會在這座城市實現夢想。