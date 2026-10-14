我是廣告 請繼續往下閱讀

賈靜雯大女兒Angel（梧桐妹）日前在社群分享戴戒牽手神祕男的畫面，感情動向引發關注。賈靜雯她今（14）日出席「愛‧從1開始－一塊聽見愛的聲波」公益記者會並擔任公益大使，大方透露這段戀情正「穩定成長中」，自己不僅早已知道對方的存在，也和女兒男友見過面、一起吃過飯。她對小倆口的交往抱持開放態度，認為戀愛是健康且正常的成長過程，笑說：「她沒有男朋友，我才會覺得擔心吧！」媒體詢問Angel是否已有穩定交往對象，賈靜雯先是幽默反問：「誰？我嗎？不得了了，上大新聞！」得知問題指的是女兒後，她便坦率證實：「穩定成長中。」至於是否已見過女兒男友，她連聲回答：「有、有、有，有一起吃飯。」面對女兒談戀愛，賈靜雯並未反對或要求刻意隱瞞，反而認為這是人生中很自然的一段經歷，「我覺得正常的關係，本來就是一個很健康的過程。」她也透露，對方是Angel的同學，不過為了保護男方隱私，沒有進一步透露其身分與背景。談到自己對這名男友的印象，賈靜雯分享，女兒曾告訴她：「我覺得我現在的男朋友有接住我。」這句話也讓她對兩人的關係感到欣慰。賈靜雯解釋，兩個人在一起，不只是單方面付出，而是要能彼此承接情緒及生活中的互動，「他能夠接住她的情緒、接住她許多的互動，我覺得是不容易的。」她形容小倆口相處時會互相鼓勵、一起讀書，也會共同討論大學選擇及未來規劃，整體互動讓她感覺「很棒、很舒服」。至於有沒有特別提醒女兒談戀愛時該注意什麼，賈靜雯態度相當灑脫，笑說：「要注意什麼啊？開心就好。」賈靜雯7日剛過52歲生日，除了女兒戀情，賈靜雯也分享近日的生日安排。她透露生日當天人在馬來西亞拍戲，甚至一路工作到天亮，劇組特別在深夜替她慶生；家人則錄製影片送上祝福，儘管她開玩笑說女兒「感覺愈來愈敷衍」，仍相當珍惜孩子們親手製作的心意。老公修杰楷則送上一條她親自訂製的項鍊。賈靜雯說項鍊其實是她自己看中、自己訂製，只是最近拍戲相當辛苦，修杰楷便主動買單，當作生日禮物。被問到這樣是否少了驚喜，她幽默回應：「不會，也不要太常有驚喜，會變驚嚇！」