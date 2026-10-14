以《殺戮都市》、《犬屋敷》、《GIGANT》等作品聞名的日本漫畫家奧浩哉，近日在個人 X 宣布，將在連載中的《還曆姬》完結後引退，並表示「我已經畫得夠多了」。現年59歲的他，投入漫畫創作38年，過去就曾坦言，雖然仍有創作慾望，但已沒有足夠的體力與精神繼續畫漫畫。消息曝光後讓不少粉絲感到不捨，他也同步透露，《還曆姬》預計將在單行本第10集左右完結。
《殺戮都市》作者宣布引退！粉絲求畫短篇也被婉拒
奧浩哉10月12日在 X 貼出歷年作品圖片，並寫下「已經畫得夠多了，所以畫完《還曆姬》就要引退！」，這其實並非他第一次提到退休，今年2月《還曆姬》準備推出首集單行本時，他就曾表示自己即將邁入60歲，這部作品很可能是最後一部漫畫，5月更直接稱《還曆姬》為引退作。
面對粉絲不捨，希望他退休後偶爾還能畫些短篇作品，奧浩哉也無奈回應「真的，差不多該讓我停下來了……」。至於最後一部作品《還曆姬》還會連載多久？他則透露，預計會在單行本第10集左右完結，目前日本已出版至第2集，因此距離正式退休還有一段時間。
畫漫畫38年真的累了！《還曆姬》成漫畫家最後作品
奧浩哉1988年以《変[HEN]》獲得《YOUNG JUMP》青年漫畫大賞亞軍，1992年展開長篇連載，之後陸續創作《殺戮都市》、《犬屋敷》、《GIGANT》等人氣作品，以寫實畫風、科幻設定及對人性的描寫受到讀者喜愛，其中《殺戮都市》更曾改編為動畫、真人電影，成為他的代表作之一。
奧浩哉今年8月接受日本媒體專訪時坦言，自己已經沒有足夠精力繼續漫畫創作，因為從構思故事、作畫到長期連載，都需要耗費龐大的精神與體力。他也將《還曆姬》視為漫畫家生涯的「終活」。
《還曆姬》故事描述一群接近60歲的男性共同生活，其中一人意外變成美少女，並將自己與創作團隊的身影投射到角色身上。奧浩哉表示，這次雖然沒有外星人或UFO，仍希望讀者能陪伴作品走到最後。
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奧浩哉10月12日在 X 貼出歷年作品圖片，並寫下「已經畫得夠多了，所以畫完《還曆姬》就要引退！」，這其實並非他第一次提到退休，今年2月《還曆姬》準備推出首集單行本時，他就曾表示自己即將邁入60歲，這部作品很可能是最後一部漫畫，5月更直接稱《還曆姬》為引退作。
面對粉絲不捨，希望他退休後偶爾還能畫些短篇作品，奧浩哉也無奈回應「真的，差不多該讓我停下來了……」。至於最後一部作品《還曆姬》還會連載多久？他則透露，預計會在單行本第10集左右完結，目前日本已出版至第2集，因此距離正式退休還有一段時間。
奧浩哉1988年以《変[HEN]》獲得《YOUNG JUMP》青年漫畫大賞亞軍，1992年展開長篇連載，之後陸續創作《殺戮都市》、《犬屋敷》、《GIGANT》等人氣作品，以寫實畫風、科幻設定及對人性的描寫受到讀者喜愛，其中《殺戮都市》更曾改編為動畫、真人電影，成為他的代表作之一。
《還曆姬》故事描述一群接近60歲的男性共同生活，其中一人意外變成美少女，並將自己與創作團隊的身影投射到角色身上。奧浩哉表示，這次雖然沒有外星人或UFO，仍希望讀者能陪伴作品走到最後。