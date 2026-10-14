家中抽屜常年累積、躺在角落用不到的舊紅包袋，先別急著丟！高雄「社團法人小草關懷協會」近日發起紅包袋回收行動，號召大眾將閒置、過期生肖甚至寫過字的紅包袋寄出，由學員親手重製為「環保再生春聯」。協會更承諾將免費回贈手作春聯，暖心回收資訊曝光後引發熱烈迴響。
🟡過期有寫字都能收！果汁機攪碎再造環保春聯
平時整理房間時，常在抽屜翻出整疊紅包袋，尤其過期生肖往往得等 12 年，寫過字更讓人不知如何處置。小草關懷協會旗下「橘色式工坊」成立小草特工隊，將紅包袋撕碎打成紙漿，再透過抄紙製成再生紙。協會強調，活動不限尺寸花色，即便有手寫字跡也全收，全數會攪碎重製賦予新生命。
🟡拿舊紅包袋換新祝福！協會免費回贈手作春聯
活動最大亮點在於善的循環。協會指出，寄件並非單向捐贈，待紅包袋蛻變為手作春聯後，工坊將免費回贈成品給寄件民眾。協會呼籲寄件時附上聯絡資訊，直言：「大家分享的是用不到的紙張，我們努力把它變成新祝福。」不僅落實環保，更讓學員在手作中獲得成就感。
🟡全台民眾熱情響應！郵寄與親送詳細資訊曝光
消息在社群曝光後，網友紛紛直呼「不用再等 12 年」、「剩下的趕快寄」，甚至有民眾跨縣市寄出多年前的舊紅包。
協會說明該活動為長期常態募集，想參與的民眾可將閒置紅包袋親送或郵寄至「高雄市小港區宏平路 307 號（小草關懷協會-橘色式工坊收）」，平日時間為上午 9 點至 12 點半、下午 2 點至 5 點，亦可電洽 07-8061988 詢問。
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平時整理房間時，常在抽屜翻出整疊紅包袋，尤其過期生肖往往得等 12 年，寫過字更讓人不知如何處置。小草關懷協會旗下「橘色式工坊」成立小草特工隊，將紅包袋撕碎打成紙漿，再透過抄紙製成再生紙。協會強調，活動不限尺寸花色，即便有手寫字跡也全收，全數會攪碎重製賦予新生命。
活動最大亮點在於善的循環。協會指出，寄件並非單向捐贈，待紅包袋蛻變為手作春聯後，工坊將免費回贈成品給寄件民眾。協會呼籲寄件時附上聯絡資訊，直言：「大家分享的是用不到的紙張，我們努力把它變成新祝福。」不僅落實環保，更讓學員在手作中獲得成就感。
🟡全台民眾熱情響應！郵寄與親送詳細資訊曝光
消息在社群曝光後，網友紛紛直呼「不用再等 12 年」、「剩下的趕快寄」，甚至有民眾跨縣市寄出多年前的舊紅包。
協會說明該活動為長期常態募集，想參與的民眾可將閒置紅包袋親送或郵寄至「高雄市小港區宏平路 307 號（小草關懷協會-橘色式工坊收）」，平日時間為上午 9 點至 12 點半、下午 2 點至 5 點，亦可電洽 07-8061988 詢問。