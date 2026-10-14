我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林青霞（右）一度與秦祥林（左）訂婚。（圖／翻攝自金馬影展）

▲林青霞（右）最終和相貌平平但對她極好的邢李㷧（左）結婚。（圖／翻攝自微博@靜心練藝閣）

台灣影壇第一美女林青霞過去曾苦戀已婚男星秦漢，甚至不惜為他背負小三罵名，但兩人情纏20年，最終仍以分手收場。外界好奇秦漢當年為何堅持不娶林青霞，他受訪時坦言：「螢幕上的情情愛愛一旦落實到生活的柴米油鹽中，或許並不是當初那麼美好。」道出相愛容易相守難的真實心聲。林青霞19歲因拍攝電影《窗外》（1973年）邂逅秦漢，當時秦漢已和邵喬茵結婚，且育有子女，卻仍對剛出道的林青霞照顧有加，兩人隨後墜入情網。這段不倫戀讓林青霞背負破壞家庭的罵名，秦漢也於1980年與妻子邵喬茵離婚。在感情備受煎熬之際，林青霞選擇赴美進修療傷，同劇演員秦祥林則對她展開熱烈追求，一路追到美國，讓林青霞感動不已，兩人於1980年在美國訂婚，但這段婚姻承諾僅維持了4年。林青霞心中始終忘不掉秦漢，在想到他已經離婚後，最終選擇於1984年和秦祥林退婚，並在知名作家瓊瑤的牽線撮合下，隔年與秦漢正式交往。看著兩人一路走來的瓊瑤曾表示：「在我們合作的那10年，我認為秦漢是她唯一的心上人。她很在乎他」。而兩人認愛後甜蜜合拍電影《滾滾紅塵》（1990年），林青霞更憑此片抱回金馬影后寶座，秦漢也陪伴在她身旁共享榮耀。這段愛情長跑足足維持了10年，卻始終沒步入婚姻。傳出是秦漢不願求婚，讓渴望組成家庭的林青霞傷透了心。針對當年為何沒有步入婚姻，秦漢受訪時曾透露：「兩個人的結合最重要是談得來，最怕是沒話可說，螢幕上的情情愛愛一旦落實到生活的柴米油鹽中，或許並不是當初那麼美好，這就是為什麼相愛容易相守難。」秦漢與前妻還有一雙兒女，再婚對他來說並不容易，林青霞最終也不願再與其蹉跎，選擇在1997年與秦漢分手。這段糾葛長達20多年的戀情，最終畫下句點。40歲的林青霞後來意外邂逅香港富商邢李㷧，兩人一拍即合，交往僅半年便決定閃婚。婚後林青霞生下兩個女兒，並從此淡出螢光幕，定居香港。至於為何願意閃婚邢李㷧？林青霞曾幽幽地表示：「因為他願意無條件的疼愛我。」在演藝圈打拼多年的她，最終在邢李㷧身上找到了溫暖的港灣。