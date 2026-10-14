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勝隊 敗隊 比數 勝隊最高分 敗隊最高分 奧蘭多魔術 克里夫蘭騎士 132-116 班切羅（24分） 湯瑪斯（16分） 多倫多暴龍 紐約尼克 148-98 雷納德（21分） 懷斯曼（18分） 奧克拉荷馬雷霆 印第安納溜馬 114-112（OT） 麥凱恩（20分） 哈利伯頓（24分） 金州勇士 洛杉磯湖人 101-89 藍德柏格（17分） 里夫斯（28分） 波特蘭拓荒者 沙加緬度國王 110-98 阿夫迪亞（26分） 莫格博（15分）

對戰組合 時間 轉播 最低票價 讓分 大小分 布魯克林籃網@邁阿密熱火 7:30AM - $11 MIA-7.5 232.5 夏洛特黃蜂@波士頓塞爾提克 7:30AM - $26 BOS-8.5 225.5 鳳凰城太陽@聖安東尼奧馬刺 8:00AM - $18 SA-7.5 224.5 紐奧良鵜鶘@達拉斯獨行俠 8:00AM NBA TV $10 DAL-1.5 233.5 芝加哥公牛@密爾瓦基公鹿 8:00AM - $12 CHI-1.5 233.5 底特律活塞@明尼蘇達灰狼 8:00AM - $25 MIN-2.5 227.5 丹佛金塊@洛杉磯 10:30AM NBA TV $18 DEN-2.5 225.5

NBA季前熱身賽持續進行，各隊抓緊最後機會調整陣容。今（14）日共進行了四場賽事，其中金州勇士在下半場上演大逆轉，101：89擊敗洛杉磯湖人，柯瑞（Stephen Curry）拿到11分；多倫多暴龍則在主場痛宰少了多名主力的紐約尼克；奧克拉荷馬雷霆於延長賽險勝印第安納溜馬；奧蘭多魔術則輕鬆擊退克里夫蘭騎士。《NOWNEWS》為讀者整理今日所有NBA熱身賽比賽結果。金州勇士與洛杉磯湖人在拉斯維加斯展開交鋒。湖人主將唐西奇（Luka Doncic）休兵，凱斯勒（Walker Kessler）則迎來轉隊首秀；勇士方面，格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與穆迪（Moses Moody）皆未上陣。上半場湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）狂砍23分的帶領下，一度建立起63比50的領先優勢，並在第三節初將分差擴大至20分。然而，勇士隨後展開絕地大反攻，打出一波14：0的攻勢縮小差距。進入末節，勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與桑托斯（Gui Santos）聯手發揮，打出一波16：4的高潮逆轉戰局，最終以101：89雙殺湖人，收下季前賽2連勝。勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基皆攻下17分，柯瑞挹注11分；湖人方面，里夫斯飆進4記三分球，轟下全場最高的28分，凱斯勒首秀繳出11分、9籃板的亮眼成績。多倫多暴龍在主場迎戰紐約尼克，這場比賽的最大焦點莫過於暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）時隔2679天再度披上暴龍戰袍。面對少了布倫森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）等核心陣容的尼克，暴龍從開局就展現強大火力。雷納德先發上陣不到17分鐘，全場12投6中（包含4記三分球），高效率攻下21分、5籃板與2抄截，幫助球隊在上半場就取得86：47的巨大領先。下半場暴龍持續擴大優勢，分差一度突破50分，比賽早早進入垃圾時間。終場暴龍以148：98狂勝尼克，收下2連勝，而尼克則苦吞季前賽4連敗。其他賽事方面，奧克拉荷馬雷霆在主場迎戰印第安納溜馬。背靠背出賽的雷霆迎回亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等主力。溜馬在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場24分的帶領下，一度領先達20分。但雷霆在下半場急起直追，雙方一路糾纏至延長賽。最終雷霆在驚濤駭浪中以114：112險勝，完成20分大逆轉，收下季前賽首勝。雷霆新秀麥凱恩（Jared McCain）飆進6記三分球，攻下全隊最高的20分。奧蘭多魔術則在主場迎戰克里夫蘭騎士，雙方3天內第二度交手。魔術雙核心班切羅（Paolo Banchero）與華格納（Franz Wagner）分別攻下24分與20分，幫助球隊半場就取得20分領先。騎士雖然在末節試圖反撲，但仍無力回天，終場魔術以132：116輕鬆獲勝。騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）攻下15分，哈登（James Harden）則手感不佳，12投僅3中，進帳13分。