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經濟部投資44億美元 促進天然氣供應多元性

美國總統川普13日宣布，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫30%的天然氣產量，並承諾投資44億美元（約新台幣1390億元）。經濟部今（14）日證實，依目前規劃，合作方向包括開採後每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高為44億美元。《路透社》報導，川普13日在阿拉斯加州瓦西拉（Wasilla）出席共和黨造勢活動時表示，台灣已同意在未來20年內，購買阿拉斯加天然氣管線輸送天然氣的30%。經濟部說明，依目前規劃，合作方向包括開採後每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高為44億美元。透過長期能源採購及專案投資等方式，將有助於促進天然氣供應多元性，提升供應調度彈性，進一步強化我國能源韌性，並深化台美合作。經濟部指出，阿拉斯加液化天然氣計畫具備地理位置優勢，可透過太平洋航線直達台灣，有助於分散天然氣運輸路線及地緣供應風險。若計畫依規劃期程順利推進，預計最快可自2032年起進一步挹注國內天然氣供應，作為台灣持續推動氣源多元化的重要布局。經濟部強調，相關合作將秉持互惠共榮及專業原則，中油將持續與美方相關單位就採購、投資及相關合作事項進行協調，並依公司程序辦理專案研究及預算報核作業。具體投資安排、持股比例及相關條件，將依雙方後續協商及商業契約相關程序辦理，以擴展公司營運並回應國內能源供應需求。經濟部表示，國家能源安全是社會穩定發展的基石，未來將持續關注全球天然氣市場及各項開發計畫的推動情形，透過多元化採購策略並滾動檢討國內用氣規劃，全力確保國內能源穩定供應。