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趙少康二度邀訪沈伯洋 邱毅批刻意拉抬聲勢

黃暐瀚一句「終究要綠」 網友按讚破萬

趙少康駁斥外界揣測：兩場專訪早已排定

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻接受不同立場媒體專訪，相關聲量持續攀升，他日前登上「戰鬥藍」發起人趙少康主持的政論節目，影片觀看次數迅速突破160萬；趙少康今（14）日在另一節目二訪沈伯洋，再度激怒部分深藍支持者，更遭前立委邱毅公開砲轟。對此，資深媒體人黃暐瀚以一句「終究要綠，不如現在就綠」調侃，意外引來上萬網友按讚。邱毅指出，從王偉忠、蔡康永到趙少康，都在替沈伯洋增加曝光度，「整個把洋流弄假成真了，整個把洋流氣勢給搞起來了」。他指出，沈伯洋如今獲得的討論，不再只是去年大罷免期間的政治形象，部分輿論反而開始關注趙少康所提到的「長得挺帥、口才很好、做人謙恭有禮」，這讓邱毅相當不滿，並質疑以趙少康這樣的老江湖，不可能看不出沈伯洋是在演戲。「趙少康是一個多麼嫻熟政治跟媒體的人，他當然知道，要捧洋流、要捧沈伯洋，他要怎麼放水、怎麼護航！」邱毅痛罵，如今又安排廣播專訪，更讓他認為趙少康是想打鐵趁熱，擺明藉此充分收割流量。邱毅也提到，美麗島電子報董事長吳子嘉此前已對相關安排破口大罵。接著，邱毅將矛頭指向趙少康的政治盤算，諷刺對方展現出所謂的「白眼狼本性」，並酸趙少康自認能影響蔣萬安選情、牽動國民黨票源，甚至能左右黨主席鄭麗文的去留，「在哪裡都是政治金童，誰敢輕視他，他就讓誰嚐嚐苦頭」。趙少康二度邀請沈伯洋的消息曝光後，黃暐瀚也在Threads相關討論串留下短短一句：「沒事。終究要綠，不如現在就綠。」再搭配一個笑哭的表情符號，這番帶有反諷意味的留言迅速引起網友注意，按讚數超過1.6萬，就連國民黨前發言人蕭敬嚴也在留言區連發3個同樣的表情符號，讓這場藍營內部的爭論再添話題。黃暐瀚近來因部分言論與深藍支持者立場不同，被部分網友戲稱為「綠暐瀚」，這次他針對趙少康專訪沈伯洋的爭議發言，未直接加入邱毅對訪談內容的具體指控，而是透過一句反諷留言表達態度，意外成為討論焦點。面對外界質疑，趙少康則親自說明，今（14）日安排沈伯洋登上中廣《趙少康時間》，並非臨時起意，而是早已排定的節目規畫。他表示，電視與廣播的媒體屬性不同，兩次訪問各有安排，外界不必過度解讀背後動機。趙少康也強調，訪談過程會針對選民關心的議題提出尖銳問題，參選人能否回答得宜，仍取決於自身表現。同時，他也否認團隊刻意偏袒特定候選人，並表示一向公平邀請各方參與節目。至於蔣萬安的專訪安排，趙少康透露，他已親口答應「一定會來」，只是各候選人的競選行程不同，實際出席時間會有所差異，後續無論是電視或廣播專訪，都會配合安排。