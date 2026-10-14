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台中市消防局特搜大隊隊員陳琨福在同仁眼中，不只是資深學長，更是搜救現場的「技術擔當」、訓練場上的「魔鬼教官」，還是救護現場的「細節控」！獲選為115年行政院模範公務人員。從花蓮震災、北屯車禍救援，到馬太鞍溪堰塞湖災害，他多次深入危險環境搶救生命，還投入搜救技術教學、研發救援紀錄表，並長期擔任婚前輔導志工，將服務精神從災害現場延伸至社會關懷。台中市消防局表示，陳琨福在搜救現場具備豐富實務經驗，善於運用專業技術與科技輔助，與搜救團隊合作執行高難度任務。他曾參與107年花蓮震災、113年北屯車禍救援及114年馬太鞍溪堰塞湖災害救援，在不同災害現場協助搜救工作，並在台中市重型搜救隊伍取得國家認證的過程中扮演重要角色。除了第一線救災，陳琨福也將實務經驗投入特搜訓練及教學，協助提升消防人員的專業能力。他還研發「倒塌建築物支撐溝通紀錄表」，將倒塌建築物支撐作業中的重要資訊系統化，讓救援人員在執行任務時能更有效傳遞資訊、掌握作業狀況，提升團隊溝通與救援效率。消防局指出，陳琨福不僅重視專業技術，也關心家庭與社會。他長期參與「攜手愛無限」計畫，擔任婚前輔導志工，將助人的熱忱延伸至災害救援以外的領域。陳琨福獲選行政院模範公務人員，肯定他在搜救實務、技術傳承、救援創新及社會服務等方面的付出，也展現消防人員除了具備救災勇氣，更須仰賴專業訓練、團隊合作與持續精進，才能在危急時刻守護民眾生命安全。