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賈靜雯今（14）日出席「愛‧從1開始－一塊聽見愛的聲波」公益記者會並擔任公益大使，與孩子及家長互動時數度泛淚。她坦言自己成為母親後心變得更加柔軟，淚點也愈來愈低，就連女兒都曾不解問她：「媽媽，妳看那個都會哭喔？」此外前晚修杰楷出席好友Summer的喜鵲娛樂20週年慶，透露自己已經受洗成基督徒，她強調並非受到她刻意引導，而是修杰楷自己在陪伴與接觸中獲得感動。賈靜雯在活動現場聽見家長分享陪伴孩子成長的歷程，看到台下有媽媽落淚，自己也瞬間情緒潰堤。她感性表示：「當媽媽之後，那種淚腺的程度會很迅速，因為會很同理，也可以知道他們的努力。」她坦言現在幾乎任何感性情節都可能讓她哭出來，「因為心裡很柔軟，更能同理很多人的心情。」女兒甚至經常困惑地問：「媽媽，妳看那個都會哭喔？」她則毫不避諱承認，就連觀看迪士尼作品，只要遇到稍微感性的橋段，也會忍不住鼻酸。賈靜雯與修杰楷13日一同出席好友Summer的喜鵲娛樂20週年慶，修杰楷透露自己已於數月前受洗，正式成為基督徒。賈靜雯表示自己早已是基督徒，但老公接觸信仰並非受到她刻意影響。她連忙澄清：「我覺得就是一個緣分，也不是我的原因。」透露是楊祐寧的陪伴才受到感動，最後才決定受洗，「自己忽然有一個緣分，可以跟自己的信仰接觸，是一件很美好的事情。」修杰楷受洗時，賈靜雯與家人全程陪伴，共同見證這個重要時刻。她透露修杰楷現在相當開心，家庭生活也沒有因為信仰而產生壓力。賈靜雯認為信仰就像一道美食，即使旁人不斷形容它有多好，也必須由本人親自品嘗，才能真正感受到其中滋味。因此，她不會要求其他家人一定得跟著受洗，而是尊重每個人的自主想法，「如果心裡真的有感動，自然就會接觸，這都是一個很美好的緣分。」由於賈靜雯近期赴馬來西亞拍攝電影，家中大小事多由修杰楷負責。她透露修杰楷與孩子之間早已建立一套非常好的生活節奏，自己有時候結束工作回家，反而擔心會破壞他們原本的默契。被問到自己是否也有「接住」修杰楷的情緒，賈靜雯笑著反問：「你覺得呢？」隨後笑喊「盡在不言中」。