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▲高透全彩太陽能模組則可依地景、建材與藝術圖樣客製，與建築立面自然結合，甚至成為兼具發電功能的藝術作品。圖為聯合再生能源姜暭先事業總經理（右）、張為策執行長（左）。（圖／記者李青縈攝）

能源周秀微型光電系統、鈣鈦礦疊層 現場Live Podcast

建築光電新制上路，政府推動新建建築及老舊建築翻新導入太陽光電。不過，太陽光電模組外型單一、顏色深，聯合再生總經理姜暭先表示，有建築師直言外觀「單調」，因此推出「高透全彩太陽能模組」，讓產品可以搭配建築設計，提升建築與太陽光電整合的彈性，更是台灣首家取得「高透全彩太陽能模組IEC 合格證書」的企業。新制規範凡建築面積達1,000平方公尺以上的新建、增建或改建建築物，每20平方公尺即應設置1瓩（kW）太陽光電設備。設備增加卻也讓外界對太陽能設備外觀更重視，聯合再生與TUV德國萊因、泓瀚科技合作推出依地景、建材與藝術圖樣客製的「高透全彩太陽能模組」，更取得「高透全彩太陽能模組IEC合格證書」。姜暭先說，不僅有外表，高透全彩太陽能板也通過17級耐風試驗。聯合再生執行長張為策表示，家戶安裝後，預估每戶裝置容量只有1至2kW，還要看台電整體政策規劃，但從社會及微電網發展的角度來看，家戶型太陽光電具有正面效益。參考國外經驗，即使北部日照條件不如中南部，家戶若安裝1kW的太陽光電設備，每天仍可發電約2至3度電。相較於一般家庭每日約8至10度的用電量，仍可補充部分家庭用電需求。聯合再生在能源週除展出高透全彩太陽能模組外，也秀出大尺寸鈣鈦礦矽晶疊層技術持續優化製程，在相同安裝面積下，總功率輸出提升約30%，商業化量產潛力可期。同時展出專為公寓大樓打造的「微型光電系統」，突破住宅型態與安裝空間限制，讓公寓陽台成為居家發電空間。另外，展期三天同步舉辦Live Podcast，規劃「專業綠能」、「生態港灣」、「企業永續」三大主題，邀請前國家太空中心主任張桂祥分析太空太陽能趨勢、中美矽晶集團續升綠能總經理陳蓓怡分享聯合再生能源與中美矽晶集團攜手讓台灣太陽能產業走向國際、綠領協會理事長陳重仁探討綠建築的未來，以及台南大學生態系教授張原謀介紹濕地孕育的台灣暗蟬。來自不同領域的專家齊聚交 流，節目內容也將經由五大數位平台持續傳播，跨越時間與場域持續向外「發聲」。