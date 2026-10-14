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在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）歸期未定、格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）雙雙缺陣的情況下，金州勇士在季前熱身賽對陣洛杉磯湖人時，大膽讓菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）先發扛起內線重責。這位新秀全場繳出17分、5籃板與4助攻的全能數據，並在攻守兩端展現巨大存在感，但隊媒也一針見血地點出他在小球中鋒體系下的優勢與防守隱憂。儘管進攻與轉換快攻亮眼，隊媒也點出了倫德伯格在執行小球體系時的現實考驗。《Mercury News》記者戴克斯（Joseph Dycus）在觀察上半場後分析：「倫德伯格打五號位在某些特定對戰組合中有效，但要他去防守像凱斯勒（Walker Kessler）這種真正的傳統中鋒，體驗並不是太好。」此外，戴克斯也指出倫德伯格在防守擋拆時的技術細節仍有待加強。例如在換防面對湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）時，前腳站位過於突出且髖關節轉向偏慢，容易被對手直接切入突破，在站位細節上仍有明顯的進步空間。隊媒艾文斯（Luca Evans）則補充強調，缺少格林與霍福德的情況下，勇士上半場的團隊防守顯得相當迷茫，這也證明雖然倫德伯格具備極高天賦與即戰力，但在完全頂替老將中樞與成熟支撐小球體系之前，這位新秀仍需在實戰中經歷必要的成長陣痛。長年關注勇士的專欄記者直言，倫德伯格的身材與運動能力對勇士而言猶如「沙漠中的綠洲」。他在防守端能及時鎮守禁區護框，抓下防守籃板後更能親自帶球推動快攻並製造加罰，其具備運球、傳球與投射的全能身手，完美填補了球隊迫切需要的特質。勇士總教練科爾（Steve Kerr）在賽前受訪時，更是毫不吝嗇地給予極高評價。當被問及倫德伯格是否為其執教勇士以來最具即戰力、最成熟的新秀時，科爾堅定表示：「沒錯，絕對是。他是準備最充分、最能即插即用的新秀。」科爾談到倫德伯格的崛起歷程時指出：「他在大學教練梅（Dustin May）的磨練下成長許多，我也非常喜歡他的奮鬥故事。他不是那種五星高中生，而是從初級學院一路打拼到最高殿堂，所以他格外珍惜機會，渴望聽取指導並在場上做出正確判斷，態度極為出色。只要你看過他的技術組合，就會明白他新賽季絕對會為我們打很長的時間。」