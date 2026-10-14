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遭酸「綠少康」害慘蔣萬安 趙少康反擊：主持人不是來吵架

民進黨台北市長候選人沈伯洋連上2次趙少康專訪，導致趙少康近期遭部分藍營支持者批評，甚至被冠上「綠少康」稱號。對此，趙少康今（14）日表示，最近有人每天罵他，認為他害了國民黨跟蔣萬安，讓他啼笑皆非，反問「因為一場訪問就影響這麼大？」他並強調，他和蔣萬安是老朋友、同黨同志，當然支持蔣萬安，但「洋流」異軍突起也值得關注。趙少康今發文表示，倒數一個半月就要投票，最近選戰開始升溫，大家情緒緊繃，尤其關心國民黨選情的朋友更是心急如焚。他透露，10月19日《少康戰情室》將訪問蔣萬安，中廣流行網《欸，我說到哪裡了》主持人王偉忠也排定10月28日訪問萬安。身為媒體人，他致力提供完全公平的平台給各政黨主要候選人，主持人的職責就是代替聽眾、觀眾，問出對候選人的疑問、好奇，至於怎麼回答、答得好不好，就由各位看官自己判斷。趙少康指出，最近有人每天罵他，認為他害了國民黨跟蔣萬安，「真是讓人啼笑皆非，原來我有這麼偉大，因為一場訪問就影響這麼大？」他質疑，這些亂罵一通的人，是看到了流量密碼蹭上來，還是受了哪個單位指使在執行業務，外界不得而知。不過，主持人不是找來賓吵架，也不是來賓的競選對手，而是必須提供不同立場的人公平發表言論的平台，這是台灣民主的可貴，不能因為他的政黨傾向而被犧牲。對於有評論認為，蔣萬安選擇先上綜藝節目而不是《少康戰情室》的安排很怪，趙少康表示「請大家不用見縫插針」，自己參選時也常上綜藝節目，因為候選人本來就要有趣、有人味，不能死板板的，因此他認為蔣萬安先上綜藝節目是很聰明的選擇。趙少康強調，他跟蔣萬安是老朋友，還是同黨同志，當然支持蔣萬安，但不可否認這波「洋流」異軍突起，也值得關注。他相信蔣萬安對市政非常嫻熟，經得起考驗，請大家拭目以待。