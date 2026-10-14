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蘇貞昌撤換台企銀董座 藍質疑「拔官換投資」

平台曾涉詐騙案件 國發基金仍投資近2000萬

4500萬元流向何方？洪孟楷追問投資是否回收

王鴻薇翻舊案 要求蘇巧慧說明家族政商關係

國民黨立法院黨團今（14）日召開記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純，擔任董事兼營運長的「曠世智能」，在父親蘇貞昌擔任行政院長期間，獲得台企銀及國發基金合計約4500萬元投資，然而公司後續營運不佳、大幅裁員，2024年卻仍獲得經濟部120萬元補助。國民黨團質疑，蘇貞昌2021年撤換台企銀董事長，隨後蘇巧純入主曠世智能，台企銀便投入2500萬元，是否涉及「拔官換投資」？更追問當初投入的4500萬元如今流向何方，要求行政院、國發基金及台企銀公開投資評估資料。國民黨團書記長許宇甄指出，2021年3月，時任行政院長蘇貞昌撤換台企銀董事長黃博怡，同年8月，蘇巧純入主曠世智能，出任董事兼營運長。到了2023年2月，曠世智能宣布獲得約4500萬元投資，其中台企銀領投2500萬元，國發基金則投入1999萬9000元。許宇甄質疑，台企銀董事長遭撤換後，隨即投資前行政院長女兒任職的公司，時間點是否只是巧合？要求行政院及台企銀公開投資評估報告，釐清決策過程有無受到政治因素影響。許宇甄進一步指出，曠世智能經營的「微股力」平台，2022年10月曾涉及詐欺犯利用平台非法經營期貨顧問、吸金924萬元的案件，然而同年11月，國發基金仍決定投入1999萬9000元。她質疑，國發基金是否確實進行盡職調查，為何在平台涉及詐騙爭議後仍決定投資，要求公開相關審查資料及會議紀錄。此外，許宇甄表示，根據法院判決書，曠世智能因產品功能及營收問題，2023年底決議停止研發並大幅裁員，2024年僅剩包含蘇巧純在內的8名員工，卻仍獲得經濟部商業發展署120萬元科技發展補助，質疑補助審查標準為何。國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，過去外界多聚焦國發基金投資曠世智能的爭議，但深入追查發現，台企銀投入的2500萬元金額更高。他質疑，國發基金投資1999萬9000元，是否刻意避開2000萬元的揭露門檻。洪孟楷指出，蘇巧純持有曠世智能49%股份，且父親當時擔任行政院長、姊姊蘇巧慧則為立委，當初接受公股銀行及國發基金投資時，是否充分揭露相關關係？洪孟楷更追問，台企銀及國發基金投入的4500萬元，目前投資收益如何？資金是否已回收？若公司經營不善，是否面臨投資損失？他要求相關單位說明，當初投資是否受到高層壓力或指示，不能讓人民對公股資金運用產生疑慮。國民黨立委王鴻薇則指出，蘇巧純過去經營「二三設計」，曾於2019年承攬國立台灣科學教育館1050萬元工程，2022年又遭質疑承攬桃園市立圖書館多媒體互動標案，相關爭議當時已引發外界關注。王鴻薇表示，《公職人員利益衝突迴避法》第14條對公職人員及其關係人與特定機關間的交易設有限制，質疑蘇家相關事業是否涉及利益衝突，要求釐清各項交易及投資的合法性。她也質疑，蘇巧純原本從事多媒體設計，後來轉任經營投資平台的曠世智能董事兼營運長，相關專業背景及投資決策都應接受檢驗。國民黨團最後要求行政院、國發基金及台企銀公開投資評估與決策紀錄，經濟部說明120萬元補助的審查依據，並呼籲蘇巧慧正面回應家族事業相關爭議。