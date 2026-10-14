在物價高漲的台北市，竟然還能吃到如此佛心的海鮮定食！營養師呂孟凡近日分享，中正區「鮮食坊」一整尾現蒸鱸魚套餐包含兩菜一蛋，只要 180 元，就連小卷米粉也超受歡迎。超高 CP 值不僅讓她直呼「擔心老闆沒賺錢」，更吸引大批網友朝聖，許多人看完驚呼「這價格根本做身體健康」。
🟡鱸魚套餐只要180元！網驚呼老闆做身體健康
營養師呂孟凡（營養麵包）在臉書發文大推這家隱身南昌路巷弄的「鮮食坊」。她貼出照片顯示，套餐包含一整尾清蒸鱸魚、兩道青菜與蒸蛋，鱸魚大小約含 6 份蛋白質。超澎湃份量只要 180 元，引發網友熱議，紛紛驚呼「這魚也太便宜」、「在台北太扯」、「老闆根本佛心」。
🟡現點現做海鮮超新鮮！時段客滿太晚來吃不到
不僅營養師推薦，許多網友也在 Threads 分享朝聖心得。顧客表示餐點現點現做需等待，但海鮮新鮮、清蒸醬汁調得極好，絕對值得。不過因店面座位較少且生意火爆，常提早完售，就有網友傍晚抵達發現鱸魚已售完，只能改點同樣海量爆滿、營養師也激推的小卷米粉（140元）。
🟡內行饕客曝隱藏吃法！建議先電話預訂省時間
對於想前往嚐鮮的民眾，內行人強烈建議「務必先打電話預訂」，以免現場久候或撲空。店內除了招牌鱸魚，午仔魚、鯧魚等海魚也深受喜愛，網友特別推薦鯧魚米粉的蛋酥極為加分。在萬物皆漲的時代，鮮食坊以親民價格與真材實料，成為許多人爆推的寶藏愛店。
地址： 台北市中正區南昌路一段 108 巷 3 弄 1 號
電話：（02）2392 6919
特色： 高 CP 值現做海鮮定食（清蒸鱸魚、午仔魚、小卷米粉等）
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營養師呂孟凡（營養麵包）在臉書發文大推這家隱身南昌路巷弄的「鮮食坊」。她貼出照片顯示，套餐包含一整尾清蒸鱸魚、兩道青菜與蒸蛋，鱸魚大小約含 6 份蛋白質。超澎湃份量只要 180 元，引發網友熱議，紛紛驚呼「這魚也太便宜」、「在台北太扯」、「老闆根本佛心」。
不僅營養師推薦，許多網友也在 Threads 分享朝聖心得。顧客表示餐點現點現做需等待，但海鮮新鮮、清蒸醬汁調得極好，絕對值得。不過因店面座位較少且生意火爆，常提早完售，就有網友傍晚抵達發現鱸魚已售完，只能改點同樣海量爆滿、營養師也激推的小卷米粉（140元）。
對於想前往嚐鮮的民眾，內行人強烈建議「務必先打電話預訂」，以免現場久候或撲空。店內除了招牌鱸魚，午仔魚、鯧魚等海魚也深受喜愛，網友特別推薦鯧魚米粉的蛋酥極為加分。在萬物皆漲的時代，鮮食坊以親民價格與真材實料，成為許多人爆推的寶藏愛店。
地址： 台北市中正區南昌路一段 108 巷 3 弄 1 號
電話：（02）2392 6919
特色： 高 CP 值現做海鮮定食（清蒸鱸魚、午仔魚、小卷米粉等）