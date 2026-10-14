中華職棒37年台灣大賽將於10月17日點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟，出賽32人名單預計10月16日由聯盟公布，龍、象最終洋投選擇值得關注。龍隊方面，魔神龍（Marcelo Martinez）對戰成績與近況較不理想，可能是被割捨的對象；兄弟4洋投對戰成績平均，但德保拉（Jose De Paula）、菲力士（Felix Pena）都有傷勢疑慮，誰能擠進32人名單，仍是未知數。
魔神龍對戰數據、近況不理想 台灣大賽恐怕遭割捨
本季龍隊洋投對兄弟打線的表現，雙方交手24場比賽，其中21戰龍隊推出洋投先發，共拿下7勝6敗、對戰防禦率2.44，被打擊率2成42。細看5位洋投對戰數據，魔神龍出賽4場吞下2敗，對戰防禦率2.74、被打擊率2成83。鋼龍（Andrew Gagnon）對戰兄弟6場拿下2勝，對戰防禦率2.19、被打擊率1成88。
鋼龍（Andrew Gagnon）對戰6場拿下3勝2敗，對戰防禦率1.91、被打擊率2成93。梅賽鍶（C.C. Mercedes）對戰4場拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08，被打擊率1成98。「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）今年僅與兄弟交手1場吞下1敗，對戰防禦率高達7.94，被打擊率3成08。由於伍鐸因「羅力條款」不佔洋投名額，龍隊基本上仍會將其帶入32人名單，無論是扛G4先發還是轉為中繼出賽，都保有彈性的調度空間。
單看另外4位洋投的對戰數據，魔神龍高機率被割捨。魔神龍今年上、下半季表現判若兩人，上半季9場比賽拿下3勝1敗，防禦率僅0.83；下半季出賽10場卻吞下2勝6敗，防禦率暴增至4.91，以近況來說投球狀態非常不理想。因此龍隊在台灣大賽的洋投選擇上，預期將以蔣銲、梅賽鍶、鋼龍作為前3戰的先發人選。
菲力士、德保拉有傷勢疑慮 成為32人名單關鍵
兄弟方面，今年與龍隊24場交手，其中17場推出洋投先發，拿下6勝5敗，對戰防禦率2.03、被打擊率2成26。扣除掉已經離台的黎克（Nick Nelson），兄弟4位洋投的對戰數據都不差：勝騎士（Mario Sanchez）對戰5場拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61、被打擊率2成64；羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發5場拿下3勝，對戰防禦率1.16、被打擊率1成96。
菲力士出賽4場吞下1敗，對戰防禦率2.63、被打擊率2成47；德保拉出賽2場拿下1勝1敗，對戰防禦率1.20、被打擊率1成54。羅戈與勝騎士高機率進入32人名單，最後1個名額則由菲力士、德保拉競爭，但2人都有傷勢疑慮。德保拉季末進行臀部粉瘤手術，因此錯過首輪的季後挑戰賽，台灣大賽能否如期回歸仍是未知數；菲力士在挑戰賽表現不俗，但G2登板時腳部出現不適狀況，是否成為名單變數，仍值得後續觀察。
📍本季中信兄弟洋投對戰味全龍數據
📍本季味全龍洋投對戰中信兄弟數據
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本季龍隊洋投對兄弟打線的表現，雙方交手24場比賽，其中21戰龍隊推出洋投先發，共拿下7勝6敗、對戰防禦率2.44，被打擊率2成42。細看5位洋投對戰數據，魔神龍出賽4場吞下2敗，對戰防禦率2.74、被打擊率2成83。鋼龍（Andrew Gagnon）對戰兄弟6場拿下2勝，對戰防禦率2.19、被打擊率1成88。
鋼龍（Andrew Gagnon）對戰6場拿下3勝2敗，對戰防禦率1.91、被打擊率2成93。梅賽鍶（C.C. Mercedes）對戰4場拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08，被打擊率1成98。「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）今年僅與兄弟交手1場吞下1敗，對戰防禦率高達7.94，被打擊率3成08。由於伍鐸因「羅力條款」不佔洋投名額，龍隊基本上仍會將其帶入32人名單，無論是扛G4先發還是轉為中繼出賽，都保有彈性的調度空間。
單看另外4位洋投的對戰數據，魔神龍高機率被割捨。魔神龍今年上、下半季表現判若兩人，上半季9場比賽拿下3勝1敗，防禦率僅0.83；下半季出賽10場卻吞下2勝6敗，防禦率暴增至4.91，以近況來說投球狀態非常不理想。因此龍隊在台灣大賽的洋投選擇上，預期將以蔣銲、梅賽鍶、鋼龍作為前3戰的先發人選。
兄弟方面，今年與龍隊24場交手，其中17場推出洋投先發，拿下6勝5敗，對戰防禦率2.03、被打擊率2成26。扣除掉已經離台的黎克（Nick Nelson），兄弟4位洋投的對戰數據都不差：勝騎士（Mario Sanchez）對戰5場拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61、被打擊率2成64；羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發5場拿下3勝，對戰防禦率1.16、被打擊率1成96。
菲力士出賽4場吞下1敗，對戰防禦率2.63、被打擊率2成47；德保拉出賽2場拿下1勝1敗，對戰防禦率1.20、被打擊率1成54。羅戈與勝騎士高機率進入32人名單，最後1個名額則由菲力士、德保拉競爭，但2人都有傷勢疑慮。德保拉季末進行臀部粉瘤手術，因此錯過首輪的季後挑戰賽，台灣大賽能否如期回歸仍是未知數；菲力士在挑戰賽表現不俗，但G2登板時腳部出現不適狀況，是否成為名單變數，仍值得後續觀察。
📍本季中信兄弟洋投對戰味全龍數據
|選手
|勝敗
|對戰防禦率
|對戰被打擊率
|對戰被上壘率
|勝騎士
|2勝2敗
|2.61
|2成64
|1.06
|羅戈
|3勝
|1.16
|1成96
|1
|菲力士
|1敗
|2.63
|2成47
|1.29
|德保拉
|1勝1敗
|1.20
|1成54
|0.53
|選手
|勝敗
|對戰防禦率
|對戰被打擊率
|對戰被上壘率
|魔神龍
|2敗
|2.74
|2成83
|1.43
|蔣銲
|2勝
|2.19
|1成88
|0.97
|鋼龍
|3勝2敗
|1.91
|2成91
|1.45
|梅賽鍶
|2勝1敗
|2.08
|3成08
|0.82
|伍鐸
|1敗
|7.94
|1成98
|1.41
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