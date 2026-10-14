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▲味全龍洋投魔神龍本季對戰中信兄弟成績不理想，加上下半季狀態下滑，恐怕無緣進入台灣大賽32人名單。（圖／味全龍提供,2026.7.12）

選手 勝敗 對戰防禦率 對戰被打擊率 對戰被上壘率 勝騎士 2勝2敗 2.61 2成64 1.06 羅戈 3勝 1.16 1成96 1 菲力士 1敗 2.63 2成47 1.29 德保拉 1勝1敗 1.20 1成54 0.53

選手 勝敗 對戰防禦率 對戰被打擊率 對戰被上壘率 魔神龍 2敗 2.74 2成83 1.43 蔣銲 2勝 2.19 1成88 0.97 鋼龍 3勝2敗 1.91 2成91 1.45 梅賽鍶 2勝1敗 2.08 3成08 0.82 伍鐸 1敗 7.94 1成98 1.41

中華職棒37年台灣大賽將於10月17日點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟，出賽32人名單預計10月16日由聯盟公布，龍、象最終洋投選擇值得關注。龍隊方面，魔神龍（Marcelo Martinez）對戰成績與近況較不理想，可能是被割捨的對象；兄弟4洋投對戰成績平均，但德保拉（Jose De Paula）、菲力士（Felix Pena）都有傷勢疑慮，誰能擠進32人名單，仍是未知數。本季龍隊洋投對兄弟打線的表現，雙方交手24場比賽，其中21戰龍隊推出洋投先發，共拿下7勝6敗、對戰防禦率2.44，被打擊率2成42。細看5位洋投對戰數據，魔神龍出賽4場吞下2敗，對戰防禦率2.74、被打擊率2成83。鋼龍（Andrew Gagnon）對戰兄弟6場拿下2勝，對戰防禦率2.19、被打擊率1成88。鋼龍（Andrew Gagnon）對戰6場拿下3勝2敗，對戰防禦率1.91、被打擊率2成93。梅賽鍶（C.C. Mercedes）對戰4場拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08，被打擊率1成98。「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）今年僅與兄弟交手1場吞下1敗，對戰防禦率高達7.94，被打擊率3成08。由於伍鐸因「羅力條款」不佔洋投名額，龍隊基本上仍會將其帶入32人名單，無論是扛G4先發還是轉為中繼出賽，都保有彈性的調度空間。單看另外4位洋投的對戰數據，魔神龍高機率被割捨。魔神龍今年上、下半季表現判若兩人，上半季9場比賽拿下3勝1敗，防禦率僅0.83；下半季出賽10場卻吞下2勝6敗，防禦率暴增至4.91，以近況來說投球狀態非常不理想。因此龍隊在台灣大賽的洋投選擇上，預期將以蔣銲、梅賽鍶、鋼龍作為前3戰的先發人選。兄弟方面，今年與龍隊24場交手，其中17場推出洋投先發，拿下6勝5敗，對戰防禦率2.03、被打擊率2成26。扣除掉已經離台的黎克（Nick Nelson），兄弟4位洋投的對戰數據都不差：勝騎士（Mario Sanchez）對戰5場拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61、被打擊率2成64；羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發5場拿下3勝，對戰防禦率1.16、被打擊率1成96。菲力士出賽4場吞下1敗，對戰防禦率2.63、被打擊率2成47；德保拉出賽2場拿下1勝1敗，對戰防禦率1.20、被打擊率1成54。羅戈與勝騎士高機率進入32人名單，最後1個名額則由菲力士、德保拉競爭，但2人都有傷勢疑慮。德保拉季末進行臀部粉瘤手術，因此錯過首輪的季後挑戰賽，台灣大賽能否如期回歸仍是未知數；菲力士在挑戰賽表現不俗，但G2登板時腳部出現不適狀況，是否成為名單變數，仍值得後續觀察。