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面對勇士相對偏小的陣容，凱斯勒在禁區的身材優勢相當明顯，不僅能藉由掩護替隊友創造突破空間，也能利用身高與終結能力完成進攻。

防守端同樣是凱斯勒的價值所在。他曾在協防過程中送出麻辣鍋，破壞對手的底線上籃，也多次利用快速輪轉干擾勇士球員的禁區出手。

洛杉磯湖人隊今（14）日在NBA季前熱身賽以89：101不敵金州勇士隊，不過，休賽季透過交易加盟的新援凱斯勒（Walker Kessler），迎來湖人生涯首秀便在禁區發揮影響力，出賽16分鐘，6投4中、三分球4投3中，攻下11分、9籃板，另有1助攻、1抄截與1阻攻，攻守兩端都有亮眼表現。儘管湖人最終吞敗，凱斯勒的加入仍為球隊內線帶來不同等級的想像，也讓湖人新賽季的先發陣容更受關注。湖人今年休賽季付出2枚首輪選秀權及2個首輪互換權，從猶他爵士隊交易來凱斯勒，並與他簽下4年1.3億美元的合約，對這位年輕長人寄予厚望。面對勇士的季前賽，凱斯勒首度披上湖人戰袍，便展現出球隊期待已久的護框與籃板能力。由於唐西奇（Luka Doncic）此役輪休，里夫斯（Austin Reaves）扛起控球任務，開賽便與凱斯勒透過擋拆搭配製造進攻機會。即使防守位置不在籃下，他仍能迅速回到禁區協防，展現出湖人需要的護框機動性。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也在中場休息時肯定凱斯勒的表現，認為他在防守端具有強烈存在感，籃板保護能力出色，進攻端在禁區的終結同樣令人印象深刻。從這場首秀來看，凱斯勒不只是能夠完成吃餅得分的傳統長人，更有機會成為湖人防守體系的重要支柱。不過，季前賽畢竟只是初步觀察，如何將這樣的表現延續至例行賽，仍是他接下來的重要課題。隨著凱斯勒完成湖人生涯首秀，新賽季先發陣容也逐漸浮現輪廓。根據《BasketNews》報導，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）分析，唐西奇、里夫斯與凱斯勒預計占據先發五人中的3個位置，剩餘兩席則可能由格萊姆斯（Quentin Grimes）與齊亞雷威廉斯（Ziaire Williams）取得領先。其中，格萊姆斯上季效力費城76人隊，出賽75場，場均攻下13.4分、3.6籃板與3.3助攻；齊亞雷威廉斯則在布魯克林籃網隊出賽56場，場均繳出10.2分、2.4籃板與1.1助攻。兩人都具備側翼得分能力，有機會在唐西奇與里夫斯吸引防守注意力時，適時提供湖人所需的外線火力。布哈認為，格萊姆斯目前在先發競爭中相對占優勢，除了球隊對他的薪資投資，也看好他在攻守兩端的功能性。不過，格萊姆斯若無法適應額外的持球工作，教練團仍可能調整安排。至於最後一席，齊亞雷威廉斯的外線能力可能成為重要優勢。考量凱斯勒並非穩定的外線射手，湖人需要其他球員拉開場上空間，避免先發陣容的進攻過度集中在禁區與持球核心身上。不過，湖人目前仍受到傷勢影響，齊亞雷威廉斯近期因腳部挫傷缺陣，凱斯勒也曾因手指傷勢錯過季前賽，因此球隊還沒有足夠機會觀察預計先發組合長時間並肩作戰的效果。瑞迪克也坦言，現階段還沒有正式敲定完整先發名單。對湖人而言，凱斯勒的首秀無疑是正面訊號，但一場季前賽還不足以證明是否有達到高額合約與交易成本的價值。新賽季真正的考驗，在於他能否持續守住禁區、提升防守穩定性，並與唐西奇、里夫斯建立足夠默契。隨著季前賽進入尾聲，湖人先發五人的最後拼圖能否順利到位，也將成為開季前的重要觀察焦點。