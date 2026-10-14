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▲林智勝（左）及陽岱鋼（右）昨晚也出席「喜鵲娛樂」20週年派對活動。（圖／喜鵲娛樂提供）

由金曲歌王蕭敬騰老婆Summer創立的「喜鵲娛樂」昨（13）日迎來20周年，適逢婚宴3周年，夫妻倆邀請媒體、藝人朋友一起同樂，包括曾國城、小禎（胡盈禎）、賈靜雯和修杰楷夫妻、林熙蕾、李千娜、林智勝及陽岱鋼等人，賓客含金量超高。Summer在台上感性表示，歷經20年的風雨、疫情期間的種種挑戰，很感恩公司員工沒有離開，她自己也始終沒有裁員，甚至還能發出高額年終獎金，透過聚會Summer也表達對大家的感謝。蕭敬騰與Summer在演藝圈內有著好人緣，昨日舉辦「喜鵲娛樂」20週年派對，現場星光熠熠，開場更邀請到資深藝人李炳輝演出，一連帶來〈來去夏威夷〉、〈晚頭仔水蛙〉、〈愛拚才會贏〉、〈流浪到淡水〉。此外，小禎的乾女兒們也帶來熱力十足的舞蹈演出，瞬間炒熱現場氣氛；其中，活動最大亮點莫過於林智勝、蕭敬騰、戴愛玲與曾國城同台飆歌，難得一見的組合，讓全場瞬間嗨翻。喜鵲娛樂成立20年，包辦藝人經紀、音樂製作到演唱會等各類活動，身為創辦人的Summer感性表示，33歲時拿著努力存到的微薄積蓄創立公司，從最初只有5位員工一路走到今天，歷經20年的風雨和疫情期間的種種挑戰，她直呼：「很驕傲也很感恩公司員工沒有離開，我也始終沒有裁員，還能發出高額年終獎金。」並表示今天在場的每一位都是喜鵲的貴人，沒有大家的支持，就沒有今天的喜鵲。除了歡慶公司20週年，蕭敬騰與Summer也迎來婚宴3周年，兩人從工作上的長期合作，到人生旅程中的相互陪伴，一路走來累積了深厚默契。夫妻倆也準備精美伴手禮，包括「喜鵲20小錦囊」及當年婚宴的囍糖，希望到場的朋友們都能幸福甜蜜。Summer補充絲質錦囊，象徵兩位即將邁入四年的「絲婚」，內容物放入蕭敬騰代言長達14年的精油，讓賓客們將喜鵲20周年的祝福與好運一同帶回家。