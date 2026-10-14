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道頓堀經典地標11月底熄燈！遊客熟悉的畫面暫別

▲到日本大阪旅遊，不少人都會前往道頓堀，與高舉雙手向前奔跑的「格力高跑者」看板合影。（圖／美聯社／達志影像）

現行第6代已使用12年！第7代保留雙手高舉跑者

▲格力高跑者（跑跑人）早已成為大阪觀光代表，也將持續承載品牌形象與國際宣傳功能，還曾與高雄形象廣告同框。（圖／高市府觀光局提供）

大阪道頓堀知名的地標「格力高跑者看板」（跑跑人）即將換新，江崎格力高宣布，第6代看板將於11月30日結束點燈，隔日凌晨展開施工，新版預定2027年春季亮相。現有看板2014年啟用，配備約14萬個LED燈泡，因設備老化、零件取得不易而決定更新。雖然新設計細節仍保密，但經典的雙手高舉跑者與原有尺寸都會留下，並升級LED技術。公司也將跑者標誌名稱調整為「Glico的跑者」，希望傳達持續前進的理念。綜合日媒報導，總部位於大阪市的食品企業江崎格力高表示，現行看板因LED設備逐漸老化，部分維修零件也愈來愈難採購，因此決定進行全面更新。第6代看板將於11月30日結束點燈，12月1日凌晨正式熄燈，後續展開改裝工程，預計2027年春季揭開第7代設計。施工期間，看板將以印有設計圖樣的帷幕覆蓋，原本醒目的跑者影像將暫時從道頓堀街景中消失。至於這段期間如何讓觀光客仍能享受當地的遊覽樂趣，江崎格力高表示，目前仍在研議相關安排。道頓堀格力高看板的歷史可追溯至1935年，第一代當年以霓虹燈塔形式亮相，至今已有90多年歷史。歷經多次改版後，現行第6代於2014年10月啟用，是歷代看板中首度採用LED面板的版本，也讓看板能呈現更多元的影像效果。目前看板高約20公尺、寬約10公尺，使用約14萬個LED燈泡，不僅能展示格力高的經典跑者標誌，也可播放現場轉播等影像，兼具廣告與資訊傳播功能。不過，隨著設備使用年限增加，LED逐漸老化，加上舊型零件取得不易，維修難度提高，成為這次決定換代的重要原因。對於新一代看板的設計，江崎格力高表示，目前方案已經定案，但具體內容仍須等到2027年春季正式亮相時才會公開。可以確定的是，象徵品牌的經典圖案，也就是向前奔跑、雙手高舉的跑者姿勢將繼續保留，看板尺寸也不會改變。第7代同樣會採用LED技術，並導入新一代設備，進一步提升畫面呈現能力與節能效能。這次翻新不只是更換老舊零件，也希望讓看板在維持原有辨識度的同時，提供更好的視覺效果。除了硬體更新，這次改造也涉及企業品牌形象的調整，江崎格力高將原本的跑者標誌重新命名為「Glico的跑者」（Glicoのランナー），希望透過持續向前奔跑的意象，傳達企業不斷進步、持續前進的理念。