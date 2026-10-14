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韓國瑜現身小港 與柯志恩合體

盧秀燕、侯友宜、王金平16日齊聚岡山

地方選戰持續升溫，國民黨高雄市長參選人柯志恩找來黨內大咖助陣！柯志恩宣布，立法院長韓國瑜將於本週六（17日）晚間7時30分現身高雄小港鳳儀宮，與她一同出席「小港廟口音樂會」。而柯志恩16日晚間將在岡山舉辦「岡山大勝利晚會」，也邀請到「燕子」台中市長盧秀燕、「漢子」新北市長侯友宜及前立法院長王金平同台。柯志恩今發文宣布，10月17日晚間7時30分將在高雄市小港區鳳儀宮舉辦「小港廟口音樂會」，邀請民眾「樓上揪樓下，相揪來聽歌！」她也透露，這場活動不只有好聽的歌曲，還有大家熟悉的「辣個男人」韓國瑜將與她一起現身。除了韓國瑜與柯志恩合體，活動也邀請2位金曲歌王施文彬、沈文程帶來演唱，讓民眾在週末夜晚欣賞音樂表演。同時，高雄市議員陳麗娜、蔡武宏，以及高雄市議員候選人湯茹婷也將出席。活動預計於17日晚間7時30分在小港區鳳儀宮（高雄市小港區漢民路188巷32號）登場。另一方面，10月16日（五）晚間7時至9時，柯志恩也將在岡山河堤公園旁筧橋路舉辦「岡好起飛、岡山大勝利晚會」，特別邀請盧秀燕、侯友宜，以及擔任競選總部主委的王金平到場。柯志恩以「岡山大造勢！志家人，站出來」號召支持者參與，並表示承接首場大造勢的「大風起」，接下來要一起「起飛」，喊出「有志一同，翻轉高雄」的口號。