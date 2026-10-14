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台北市長蔣萬安8日拋出震撼彈，宣布遷建松山機場改為台北AI園區引發議論。台北市長蔣萬安今（14）日表示，國防部長顧立雄過去參選台北市長時，也曾提出，若機場捷運通車後，可以考慮松山機場存廢，所以這件事確實可以好好地討論。顧立雄稍早回應，站在他現在是國防部長的立場，當然會把國家防衛韌性跟軍事任務列入首要考量。蔣萬安今出席幸安市場開幕活動，針對松山機場遷移問題，他說日前顧立雄也有出來說明，松機遷移一定要顧及到整體防衛需求，這一點他很認同，因為之前也有講，松機遷移當然因應新形態的戰略思維以及想定，確實可以來重新評估相關配置。藍委羅智強質詢時念出顧立雄2013年接受採訪時曾說，「松山機場限高限建跟噪音對台北造成非常大的發展阻礙，台北為此犧牲太大」，問顧立雄，台北有沒有為此犧牲很大？顧則說，以現在功能來講，有涉及民航、緊急醫療、災害救援，還有國家防衛韌性跟軍事任務，遭羅智強稱完全沒回答問題，更問他知不知道他念的是誰講的？是你講的，顧則一度困惑，隨後才了解。羅智強說，顧立雄2014參選台北市長時，對於松機遷移有發表一段非常讓人敬佩的談話，說松機遷移後，偌大空間可以成為市民最愛的綠色廊帶，又告訴大家往北配合緩坡堤防工程連結基隆河水岸，讓市民享有親水環境，更能推動水岸休憩活動，讓基隆河變成市民最愛，往西到新生園區，成為廣大的綠地公園，帶給台北不同的新風貌跟地標。羅智強指出，當時顧立雄也說，國內航線需求，你說桃園機場通車只要35至40分鐘，國內航線需求可由桃園機場承接情況下，松機沒必要續留，再問顧立雄覺得台北有沒有為松山機場造成發展阻礙、犧牲？顧立雄則說，松山機場存在就如同交通部次長林國顯所說，帶給周遭地區有關限高、噪音的部份，但如果從總體來講松機存廢問題，站在他現在是國防部長的立場，當然會把國家防衛韌性跟軍事任務列入首要考量，同樣報告裡也提到，國家可以按照整體戰略跟考量，大家可以討論，這件事情交通部、國防部、衛福部、內政部各部會，甚至北市府有相關的規劃都可以討論。羅智強則說，很認同部長的角色主義，但他也敬佩當年提出主張的顧立雄先生，相信當初提出也思考過國防配套問題，以台北市民優先。剛剛他很遺憾，台北市民為此犧牲很大，你連這件事都要否認，你是否認當年的顧立雄？他不是說松山機場非遷移不可、AI園區非執行不可，但不能否定過去顧立雄說的。