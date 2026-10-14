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財政部長莊翠雲今（14）日率領所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理赴立法院財委會業務報告並備詢，101台北金融大樓董事長賈永婕身著黑色洋裝配上白色短外套現身，也多次上台回應立委質詢，只是白色外套在現場十分搶眼，上台答詢時又披著外套，被召委、也是民進黨立委賴惠員提醒，建議穿著跟大家一樣純樸，也讓賈永婕一臉疑惑表示「我跟大家穿的一樣，也非常尊重國會殿堂」。隨後，國民黨立委洪孟楷則出面替賈永婕緩頰，沒有人需要為自己的服裝道歉。由藝人轉為台北101董事長的賈永婕外型亮麗，由於泛公股持有台北101股權近6成，今日她也隨財政部長莊翠雲赴立法院財委會備詢，而且穿著依舊時尚亮眼，身著黑洋裝搭配白色外套。不過，她的亮麗穿著也引起立委注意，財委會召委賴惠員就提醒，雖然101代表就是流行就是時尚，但建議她「下一次請穿得跟我們一樣，一樣的純樸」。此話一出，也讓賈永婕一臉疑惑回應「我現在穿的跟你們一樣，一樣是長袖」，而賴惠員則認為在國會殿堂還是要有一定標準。不過，賈永婕還是強調，「我真的認為我穿的跟你們一樣的」賴惠員也有點不耐煩說要繼續辯嗎？賈永婕則表示，「我沒有繼續辯，只是覺得我非常尊重、絕對尊重國會殿堂」。隨後，國民黨立委洪孟楷出面替賈永婕緩頰，強調不針對任何人，只是覺得立法院是民意殿堂，人民最大，前總統蔡英文也曾講過「沒有人需要為自己的言論負責道歉」，他也覺得說「沒有人需要為自己的服裝道歉」，其實他不認同委員針對任何一個人評論服裝，只是這是委員各自的權利，由委員各自處理。對於穿著被立委批評，賈永婕在會後被問到是否覺得委屈？她說，不覺得委屈，只是有點錯愕，也反問自己穿著應該跟大家一樣吧，下午記者會她還是會穿這套。