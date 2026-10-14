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口誤將丈夫說成總統

律師資格遭疑

美國總統川普欽點新任白宮發言人札卡里亞（Katie Zacharia），13日首度主持記者會，但表現卻受到廣泛質疑。札卡里亞先花了8分鐘念稿稱讚川普，稱自己能替川普工作是莫大的榮幸。之後再用了6分鐘回答3個問題便宣告記者會結束，過程中還一度口誤把「丈夫」講成「總統」，而札卡里亞究竟是否具有律師執業資格也成為被檢視的焦點。綜合外媒報導，札卡里亞由於僵硬的肢體語言、唸稿時平鋪直敘的語調、以及極少與現場記者進行眼神交流，且會在詭異時間停頓並露出微笑，被諷稱為AI機器人般的表現，還是故障的那種。在回答如何兼顧個人家庭與工作的平衡問題時，扎哈里亞先說自己很喜歡與孩子相處，接著口誤將「我的丈夫」不小心說成「我的總統」，現場記者隨即發出一陣哄笑聲。而在扎哈里亞回答的3個問題中，其中一題是美國是否已停止與烏克蘭分享情報，扎哈里亞在略微停頓後回應，「這件事我得稍後再答覆你」。首場記者會草草結束前，扎哈里亞預告川普稍後將於白宮南草坪親自回答記者提問。這無疑也突顯出當川普本人如此熱衷於直接面對媒體發言時，白宮發言人的角色實際上遭到邊緣化。作為對照，前白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）的首場記者會歷時47分鐘，足足是扎哈里亞的3倍之多。萊維特雖然曾有多次和現場記者唇槍舌戰的紀錄，但無可否認的是萊維特在記者會上總是活力四射，顯得十分熱情。另外，扎哈里亞的律師資格也成為被質疑的重點。川普宣布扎哈里亞成為新任白宮發言人時稱她是位律師，但在被問到是在美國哪一州通過律師資格考試時，扎哈里亞回答「在我搬到中國的時候」。《國會山莊報》指出，扎哈里亞曾隨丈夫移居中國一段時間，並在中國從事國際交易法方面的工作，但是從過往的履歷以及中國媒體過去對扎哈里亞的介紹中，似乎並未提到她在中國獲得了律師執業資格。無論如何，儘管表現受到許多嘲諷與質疑，川普仍公開力挺扎哈里亞，「我覺得她表現得非常好」。然而，僅任職11天即遭解職的前白宮通訊聯絡主任史卡拉姆齊（Anthony Scaramucci），在社群平台發文酸扎哈里亞的留任時間已經開始「倒數計時」。