國泰飯店觀光事業搶先於ITF台灣國際旅展前開跑「ITF線上旅展」，即日起至11月29日匯聚旗下七家飯店、餐飲及親子休閒體驗，推出住宿、餐飲及樂園票券優惠，最低26折起。人氣「和逸飯店全台五館聯合住宿券」3500元起，也有台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐券推出「假日自助下午茶單人券」，每張850元，是65折優惠，還享買十送一。
今年住宿以連年熱銷的「和逸飯店全台五館聯合住宿券」為亮點，一券即可使用於台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館及高雄中山館，雙人入住並含兩客早餐，每張3500元起，原享買十送一優惠，線上旅展開跑首週（10月12日至16日）再加碼推出買十送二，限量30組，售完為止。
台北慕軒飯店．臻品之選亦推出「經典客房住宿券」，平日雙人入住含早餐外，另加碼附贈1200元餐飲抵用金，每張7200元即可入手；主打海洋主題的和逸飯店．桃園館則推出「一泊二食住宿券」，雙人入住享豐盛百匯的自助早餐及晚餐，優惠價每張5990元。
早餐雙人990元 下午茶吃到飽單人850元
餐券部分，今年度台北慕軒飯店．臻品之選首次推出「GUSTOSO義大利餐廳雙人平日早餐券」，旅展期間下殺半價，每張990元。也有年度暢銷餐券「台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen全日餐廳自助餐券」，推出「假日自助下午茶單人券」每張850元（65折），買十送一，另有平日及假日自助餐券等，每張999元至1199元，皆享有買十送一。
JR東日本也有線上旅展 住宿29折起、自助餐每張800元起
JR東日本大飯店台北也有線上旅展，住宿最低29折起、自助餐每張800元起。像是「都會客房純住房券」每張4999元，「一泊一食住宿券」每張5999元，含兩客早餐。
「鉑麗安自助餐」推出凡購買10張套券，即可享有優惠均價，其中「平日午晚餐自助餐券」平均每張1200元、「假日午晚餐券」平均每張1450元，「假日下午茶自助餐券」平均每張僅800元。而鉑麗安將於11月至12月推出「美墨聖誕主題自助餐」，將美式與墨西哥特色料理搬上餐檯。包括美式BBQ烤肋排、墨西哥牛肚湯、墨西哥巧克力辣醬燉雞，與安吉拉風味餅、吉拿棒、肉桂捲、杜拜巧克力塔等甜點。假日更加碼供應威靈頓牛排、炸日本牡蠣及甜蝦握壽司等料理。
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台北慕軒飯店．臻品之選亦推出「經典客房住宿券」，平日雙人入住含早餐外，另加碼附贈1200元餐飲抵用金，每張7200元即可入手；主打海洋主題的和逸飯店．桃園館則推出「一泊二食住宿券」，雙人入住享豐盛百匯的自助早餐及晚餐，優惠價每張5990元。
餐券部分，今年度台北慕軒飯店．臻品之選首次推出「GUSTOSO義大利餐廳雙人平日早餐券」，旅展期間下殺半價，每張990元。也有年度暢銷餐券「台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen全日餐廳自助餐券」，推出「假日自助下午茶單人券」每張850元（65折），買十送一，另有平日及假日自助餐券等，每張999元至1199元，皆享有買十送一。
JR東日本也有線上旅展 住宿29折起、自助餐每張800元起
JR東日本大飯店台北也有線上旅展，住宿最低29折起、自助餐每張800元起。像是「都會客房純住房券」每張4999元，「一泊一食住宿券」每張5999元，含兩客早餐。
「鉑麗安自助餐」推出凡購買10張套券，即可享有優惠均價，其中「平日午晚餐自助餐券」平均每張1200元、「假日午晚餐券」平均每張1450元，「假日下午茶自助餐券」平均每張僅800元。而鉑麗安將於11月至12月推出「美墨聖誕主題自助餐」，將美式與墨西哥特色料理搬上餐檯。包括美式BBQ烤肋排、墨西哥牛肚湯、墨西哥巧克力辣醬燉雞，與安吉拉風味餅、吉拿棒、肉桂捲、杜拜巧克力塔等甜點。假日更加碼供應威靈頓牛排、炸日本牡蠣及甜蝦握壽司等料理。