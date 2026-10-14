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⭐️松商誠正桌球團隊致歉聲明全文⭐️

各位教練、選手及關心2026北京大滿貫男子單打決賽事件的朋友們，大家好：

針對2026北京大滿貫男子單打決賽期間因閃光燈使用所造成的困擾與影響，本團隊謹致上最誠摯的歉意，對於因此受到影響的選手、教練及現場相關人員，我們深感抱歉。

本團隊一向重視學生品格教育及運動精神的培養。藉由此次事件，我們將進一步引導學生了解，在競賽場合中，除了專注於自身表現，更應遵守賽場規範、尊重競賽秩序，並充分維護每一位選手的參賽權益。

學生的成長需要學校與家庭共同陪伴。面對此次事件，本團隊將秉持教育與輔導的立場，引導學生正視問題、深刻反省，學習為自己的行為負責，並將尊重他人、遵守規範的觀念落實於日常生活及各項競賽活動中，避免類似情形再次發生。

對於本次事件所造成的不便與影響，本團隊再次表達誠摯的歉意，也感謝各界的提醒、指教與包容。本團隊將以此為借鏡，持續落實品格教育與運動倫理，期盼所有參與者都能在相互尊重、公平公正的環境中，共同維護良好的競賽風氣。

謹此致歉，敬請各界諒察。

松山誠正團隊 敬上

台灣桌球一哥林昀儒日前於WTT中國大滿貫賽男單決賽與「新科球王」松島輝空鏖戰至決勝局，最終屈居亞軍。比賽最末段松島輝空在林昀儒拋球發球時突然叫停、指向觀眾席說有閃光燈干擾，此舉一度引爆台灣球迷怒火，連林昀儒經紀人都指責松島「怕打輸」。然而，隨著現場還原影片曝光，證實當時觀眾席確實數度亮起閃光燈，而罪魁禍首的竟是同樣前往北京參賽的台灣選手，對此松商誠正桌球隊今（14）日正式發布聲明致歉。還原這場震撼桌壇的七局大戰，林昀儒在開局先丟兩局的劣勢下連趕三局聽牌。雙方一路纏鬥至決勝局，林昀儒在克服0：6落後、面對8：10的絕境下，先以正手強攻搶回1分追至9：10。正當林昀儒準備發第二顆球並將球拋起時，松島輝空未先舉手示意，便突然大喊一聲並指向對面觀眾席，告知接球受到場邊閃光燈干擾。由於松島自行中斷比賽的行徑打斷了發球節奏，主審直接給予一張黃牌警告。隨後林昀儒重新發球，在正拍對決中出界，以9：11遺憾告負，與生涯首座大滿貫男單冠軍擦身而過。賽後林昀儒經紀人在社群不滿發文：「怕打輸突然叫一聲，如果這是一種胎哥戰術，連我看轉播的都嚇一跳，更何況是正要發球的人」，許多球迷也紛紛撻伐松島輝空「贏得不光彩」、「賽末點還出奧步拐氣」。然而，根據社群平台上流出當時的現場側拍影片能看出，畫面清楚顯示在松島輝空準備接球時，對面觀眾席確實數度閃過明顯的閃光燈亮光，直接影響了選手的視線與判斷。當時在觀眾席使用手機拍照的，竟是前往北京參加青少年大滿貫賽的台灣小將。兩名小球員隨後遭到網友議論，事件迅速延燒。面對事件引發的風波，兩名台灣小將所屬的松商誠正桌球團隊今日發表致歉聲明，向所有受到影響的選手、教練及現場人員表達最深歉意。松商誠正團隊在聲明中指出，針對北京大滿貫賽期間因閃光燈使用造成的困擾與影響表示誠摯歉意，並強調團隊一向重視學生品格教育與運動精神。藉由此次事件，將進一步引導學生了解遵守賽場規範、尊重競賽秩序的重要性。團隊在聲明最後表示，將秉持教育與輔導的立場，陪伴並引導學生正視問題、深刻反省，學習為自己的行為負責，並將尊重他人與遵守規範的觀念落實於日常生活及競賽中，避免類似情形再次發生，期望與各界一同維護良好公平的競賽風氣。