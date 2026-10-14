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川端橋串聯雙北藝文景點！楊三郎美術館、紀州庵打造水岸新廊道

▲永和區長周慶珍介紹「2026樂動川端．點亮藝文廊道」活動亮點。（圖／永和區公所提供）

10月23日四大主題活動登場！走讀、野餐、音樂會、水上煙火一次看

迎接新北首條跨域串聯雙北的「川端橋藝文廊道」誕生，新北市永和區公所13日於楊三郎美術館舉辦「2026樂動川端．點亮藝文廊道」分享會，特別結合科技互動，體驗穿梭時空、見證雙北水岸新地標「川端橋」的誕生，並搶先預告即將於10月23日登場的四大主題活動亮點。永和區長周慶珍表示，川端橋不僅承載世代永和人的生活記憶，更是橫跨新店溪、串聯雙北生活圈的重要文化樞紐。隨著橋體風貌重現與周邊博愛藝術街重塑完工，這條廊道成功將楊三郎美術館豐厚的在地美學能量延伸至綠光河岸公園，與對岸的「紀州庵文學森林」遙相呼應。這次選在楊三郎美術館舉辦分享會，用科技呈現歷史人文與水岸觀光的廊道串聯，就是希望讓民眾以嶄新視角感受古蹟活化與科技交融的魅力，為即將啟動的廊道活動揭開精彩序幕。永和區公所表示，10月23日將於綠光河岸公園舉行「2026樂動川端．點亮藝文廊道」主題活動，涵蓋文化、藝術、音樂與休閒四大面向：走讀路線：楊三郎美術館（網溪別墅）→川端橋→紀州庵網紅羅小白一起散步漫遊，跨越新店溪左岸與右岸，實地感受「網溪別墅」至「紀州庵」遙相呼應的歷史底蘊。換上50年代裝扮，來場穿越時空的復古Cosplay沉浸式野餐，現場集結造型吸睛的胖卡餐車，帶來各式人氣特色美食；迎著夕暮微風、伴隨著悠揚樂聲，在新店溪畔席地而坐，享受一場復古、美食與音樂交織的河岸時光。現場限量提供1000份活動專屬野餐墊，3人以上即可索取，送完為止。邀請多組知名歌手、樂團、藝文團體及小提琴名家，3小時精彩接力演出，打造浪漫水岸音樂饗宴。由在地連續3年榮獲全國比賽特優的「秀朗國小管樂團」現場演奏，搭配中低空絢爛煙火，為全場活動掀起最高潮，共同慶祝藝文廊道誕生。◾日期：2026年10月23日（周五）◾時間：16:30至20:40◾地點：新北市永和區綠光河岸公園