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▲許紹洋當年花美男模樣，左為陳怡蓉。（圖／翻攝自微博＠許紹洋Ambrose）

▲許紹洋雖然被吐槽穿搭過時，但他整個人看起來還是相當年輕。（圖／翻攝自微博＠小尼尼穿幫）

還記得許紹洋嗎？他是台灣偶像劇男神鼻祖，2001年與陳怡蓉合拍《薰衣草》後爆紅，主題曲〈花香〉傳唱至今。昨（17）日是許紹洋的50歲生日，帶大家來瞭解這位昔日男神的近況。他近年多在中國接商演，一場活動的出場費就要20萬人民幣（約新台幣96萬元），他在台灣與中國也擁有4處房產，如今已成為財富自由的包租公。許紹洋出生在香港、於美國長大，從小就渴望出道的他，後來有幸得到劉德華的提點，來到台灣發展演藝事業。而他剛到台灣時，巧遇了正在為《薰衣草》選角的監製陳玉珊；陳玉珊相中他身上那股留美的氣質，覺得與男主角「季晴川（Leo）」洋派的人設很搭，所以找來他演男主角，並將主題曲也一併給他唱。許紹洋就這樣靠著《薰衣草》成為少女殺手，紅遍全台，後來又客串《MVP情人》，還有與張韶涵合作的《海豚灣戀人》，讓他成為台灣偶像劇男神始祖。許紹洋之後也進軍中國拍片，可惜後期代表作不多，近年則轉而接商演活動，唱的也都還是當初火紅的〈花香〉與〈幸福的瞬間〉。儘管人氣大不如前，但許紹洋在對岸商演的價格還是很高，2022年8月時曾被爆料，出場費要20萬人民幣（約新台幣96萬元），加上他還上過綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第3季，以及健身實境節目《哎呀好身材》，在中國也撈金不少。許紹洋去年受訪時坦言，在中國陸續買了3棟房子，加上台灣原本就有1處房產，他如今已成為坐擁4房產的包租公。而許紹洋今年1月時，也曾被民眾在中國合肥巧遇，當時他身穿厚底鞋、穿破褲，還戴著十字架項鍊，一度被吐槽是「過時潮男」。不過從身材還有皮膚狀況來看，許紹洋其實保養得相當不錯，完全沒走鐘，看不出是今年要滿50歲的年紀。