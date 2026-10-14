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台股今（14）日開高走高，加權指數終場上漲285點，收在48626點，漲幅0.59％，成交量達9286.24億元。不過，權王台積電（2330）尾盤出現賣壓，最後一盤遭敲出7999張賣單，股價以平盤2490元作收，也落在今日最低價，引發市場關注。美股前一交易日全面收跌，台股今日仍展現強勢，早盤以上漲41點開出，隨後指數持續走高，盤中最高來到49059點，最低則為48383點，終場上漲285點，以48626點作收，成交金額達9286.24億元。觀察權值股表現，台積電終場維持平盤，收在2490元，不過最後一盤突然湧現7999張賣單，股價回落至當日最低價。其他權值股方面，鴻海（2317）上漲3元，收在243元；聯發科（2454）下跌50元，收4475元；廣達（2382）維持平盤，收323元；長榮（2603）下跌1元，收263元。高價股方面，股王信驊（5274）逆勢上漲150元，收在17500元；股后川湖（2059）則下跌55元，收在10005元，持續在萬元關卡附近震盪。法人分析，台股有望出現跌深反彈，受惠美股科技巨頭回穩、電子權值股跌勢有機會暫時止穩。不過外資現貨大賣、期貨空單大增。