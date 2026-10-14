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▲蔡康永（如圖）近日捲入沈伯洋台獨爭議，遭到中國網友抵制，多年前他曾被宋丹丹酸「說著謬論」片段也被翻出，被稱是「一語成讖。」（圖／翻攝自微博）

台灣藝人蔡康永本月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會後，在中國大陸引發連串反彈。中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）14日召開例行記者會，被問到對此的看法，發言人陳斌華表示，北京尊重台灣同胞正當的言論與表達自由，但在「大是大非問題上沒有任何模糊的空間」，並強調任何人都不能「一邊賺取大陸發展紅利，一邊與台獨分裂勢力勾連糾纏」，做「兩面人」。陳斌華在回答記者提問時，先把矛頭指向沈伯洋，稱他是「台獨頑固分子」，所作所為「人盡皆知」，並說任何形式的台獨分裂活動，都是對中華民族根本利益的嚴重損害，北京堅決反對。他接著說，維護統一、反對台獨，是全體中國人民的共同意志。對於蔡康永現身競總成立大會一事，他沒有直接點名評論，而是以「尊重言論自由，但大是大非沒有模糊空間」帶過，並提醒「任何人、任何勢力」都不能腳踏兩條船。這場風波要從本月4日說起。當天沈伯洋在台北成立競選總部，蔡康永到場，坐在貴賓席，手上還拿著印有「台北順起來」字樣的氣球。據中央社報導，現場被記者問起時，他回答「就是來見識一下」，他的經紀人則說，這是為了在準備訪問台北市長兩位候選人前，先做初步了解。蔡康永在5日另外發文表示，在收到正式邀請後，將前往國民黨籍台北市長蔣萬安的競選活動「欣然前往觀摩學習」，並說自己只是想「聽聽各方意見」。事件發生後，蔡康永在中國大陸的商業合作陸續出現變化。據台灣媒體報導，電動車品牌零跑汽車發出聲明，與他劃清界線；《時尚芭莎》刪除他9月的專訪；位於上海的購物村「比斯特上海」也宣布下架與他合作的所有內容。他參與的綜藝節目《明星大偵探》第1季第7集，則從平台集數列表消失。中央社還提到，蔡康永的微博帳號擁有約3600萬名粉絲，內容後來被清空。零跑汽車另外聲明，將維護一個中國原則，並保留追究法律責任的權利。10月6日，具有解放軍背景的官媒帳號「鈞正平」（「軍政評」諧音）發文，雖然沒有點名，卻批評一位「台灣公眾人物」為「台獨頑固分子沈伯洋」站台，並說「這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間」，還說任何人都不該見風轉舵、騎牆。中央社指出，這是中國官方媒體首度針對這起事件發聲。北京媒體《北京時間》則批評，蔡康永一邊為台獨人士站台、一邊不願承認自己的政治立場，「這不叫情商，這叫齷齪」。這件事在台灣政壇也引發討論。蔣萬安表示，希望中國尊重台灣的民主生活方式，並支持蔡康永表達意見的權利。沈伯洋則說，這件事令人遺憾，蔡康永只是想聽不同的聲音。國民黨主席鄭麗文則質疑，蔡康永是否打算放棄他在中國的龐大商業利益。國民黨團也說，不贊同中國網友與企業的封殺行為，並認為中國應尊重言論自由與民主。民進黨團則強調，任何人到訪台灣的候選人活動，都不需要經過中國的同意。近年來，台灣藝人與品牌在兩岸之間的表態，一再成為外界關注的焦點。蔡康永長期在華語娛樂圈活躍，在中國大陸的商業合作與節目資源相當多，這次風波，除了牽涉他個人的政治表態，也讓外界再度檢視，台灣藝人在兩岸之間的處境與界線。