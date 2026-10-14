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民進黨台北市長參選人沈伯洋競辦昨表示，台北市長蔣萬安鬆口同意3場辯論，因此宣布沈伯洋可於24日、31日和11月7日進行辯論，盼蔣團隊正面回覆。台北市長蔣萬安今（14）日回應，這次主辦方TVBS跟三立，已經決定明天下午召集雙方第二次協商，請沈伯洋一定要派出可做決定的代表，希望這一次的協調就可以敲定所有的細節，能盡快的促成定案。媒體追問，是否只會參加一場電視台辯論，沈伯洋給的三個時間都會參加嗎？蔣萬安說，沒有，他一直都持開放的態度，而且就是好好坐下來談。最重要的是希望儘快在明天下午就讓主辦方會集大家再次來敲定很多的細節，如果沒有第一場，怎麼會有第二場跟第三場呢？另外針對臉書留言破金氏世界記紀錄，然後九成都是這個真人的帳號，蔣萬安說，他非常歡迎，就是每個人都可以自由來表達意見。那他主張都是真實的，而且每一個字、每一句都有憑有據。