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蘇巧慧簽署4家媒體辯論邀請函 就等李四川點頭

年底選舉倒數44天，外界聚焦雙北選戰，新北市長參選人蘇巧慧從9月至今已簽署包括《三立》、《民視》、《TVBS》與《中視》辯論邀請函，對此立委林楚茵表示，有媒體邀請，蘇巧慧就正面回應，哪來什麼「不敢辯」？反觀李四川陣營只會吹口哨壯膽，比賽都還在收報名表，李四川就先到處放話對手不敢上場，這是哪門子的選戰打法？拖時間的是李四川，「結果做賊喊抓賊，是要嚇唬誰？」林楚茵今日貼出蘇巧慧簽署電視台辯論邀請函同意書，強調蘇巧慧正面接招，已簽4媒體就等李四川來，除了早在9月就已經簽署同意書，就在剛才蘇巧慧也熱騰騰簽下《中視》送來的邀請函。林楚茵表示，有媒體邀請，蘇巧慧就正面回應，哪來什麼「不敢辯」？李四川陣營只會吹口哨壯膽，比賽都還在收報名表，李四川就先到處放話對手不敢上場，這是哪門子的選戰打法？更何況巧慧早就簽了多久媒體同意書，拖時間的是李四川，結果做賊喊抓賊，是要嚇唬誰？最後林楚茵說，既然雙方都願意辯論，那就站上辯論台，堂堂正正比政策。蘇巧慧早已準備好，把她對新北的願景向市民說清楚，「就怕李四川只是蹭流量，不敢上辯論台啊……」