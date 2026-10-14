「紮根在肥沃的土壤裡，開出我們這些花。」信義房屋高雄楠梓後昌店秘書蔡昕霈道出心聲，入行以來一路考取雙證照、升任「秘書小組長」，印證信義房屋為秘書打造的多元職涯舞台，徹底打破行政職單調刻板印象。
打破大眾對傳統行政職「重複、單調、發展有限」的刻板印象！信義房屋高雄楠梓後昌店秘書蔡昕霈，自求學時代有多年家教經驗，畢業後首份工作選擇信義房屋，不僅陸續考取不動產經紀人與地政士雙證照，更升遷擔任「秘書小組長」肩負全業務區秘書間的溝通協調角色；豐富且跨領域的經歷，全源自信義房屋為秘書打造的多元職涯舞台。
信義房屋分店秘書，工作內容不侷限於一般文書處理工作，還涵蓋分店與總公司的溝通、跨店溝通，提升溝通力，也會接觸到社區服務活動的行銷規劃、分店社群網站經營等全方位任務；升遷管道或職涯發展也有明確機制，包括橫向輪調挑戰業務職、擔任「超級業務」的助理、總公司幕僚職，表現優異者更能晉升為秘書小組長。而無論在哪個職級，都與房仲經紀人員、總公司幕僚單位一樣，擁有完善的培育資源，甚至也有機會隨分店達成目標，同享免費海外獎勵旅遊資格。
入行已近12年的楠梓後昌店秘書蔡昕霈分享，信義房屋「正向思考、手心向下」的工作氛圍、明確制度與教育訓練資源、多元挑戰的工作內容，是她最有感的三大亮點，也是支持他十餘年工作不輟的最大吸引力。首先，信義房屋的店長、業務夥伴、秘書學姐對於新進秘書都照顧有加，不吝嗇誇獎，讓當年還是新鮮人的她快速打破對職場的刻板印象，久而久之，自己也會更容易看見身邊同事的優點、不吝給予肯定，成為更正向的人。
其次，信義房屋對於秘書工作的教育訓練、薪獎、晉升，都有明確制度，蔡昕霈舉例，包括秘書也有師徒制，任何疑難雜症不怕找不到人問，以及每年一次的晉升機會最快2年即可參選，還有多樣具跨度的選修課程，從經濟與產業分析、以及時下最夯的AI自動化流程機器人設計課程 到PPT繪圖、 CPR 實用技能等，皆可增加自己橫向專業技能，甚至比較軟性有趣的如折氣球、手作羊毛氈、香氛化妝課，也涵蓋居家整聊等，都讓夥伴有機會跳脫單一職能，持續累積跨領域戰力，或提升工作趣味。
最後也最重要的是，蔡昕霈認為，信義房屋秘書工作有別於許多行政工作，多數時間著重在資料整理、處理，因分店經常需要社區服務，每一件房地產交易案件也多有不同，分店秘書不僅會累積協辦活動、跨區域會議的經驗，對於不動產相關知識也會與日俱增，對個人能力是一大加分。她也形容，在信義房屋工作像是紮根在肥沃的土壤裡，開出我們這些花。公司提供足夠好的支持，讓我們在顧好本職的前提下也能將許多好的理念及習慣帶到生活中，讓我們有底氣和能力開拓更豐富的人生。
信義房屋目前正招募分店秘書與業務行政專員，廣邀對不動產產業、社區經營及團隊管理有興趣的社會新鮮人與轉職者加入，一起告別單調、開創無限可能。招募詳情均可參考信義企業集團徵才網站或Facebook官方粉絲團。
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信義房屋分店秘書，工作內容不侷限於一般文書處理工作，還涵蓋分店與總公司的溝通、跨店溝通，提升溝通力，也會接觸到社區服務活動的行銷規劃、分店社群網站經營等全方位任務；升遷管道或職涯發展也有明確機制，包括橫向輪調挑戰業務職、擔任「超級業務」的助理、總公司幕僚職，表現優異者更能晉升為秘書小組長。而無論在哪個職級，都與房仲經紀人員、總公司幕僚單位一樣，擁有完善的培育資源，甚至也有機會隨分店達成目標，同享免費海外獎勵旅遊資格。
入行已近12年的楠梓後昌店秘書蔡昕霈分享，信義房屋「正向思考、手心向下」的工作氛圍、明確制度與教育訓練資源、多元挑戰的工作內容，是她最有感的三大亮點，也是支持他十餘年工作不輟的最大吸引力。首先，信義房屋的店長、業務夥伴、秘書學姐對於新進秘書都照顧有加，不吝嗇誇獎，讓當年還是新鮮人的她快速打破對職場的刻板印象，久而久之，自己也會更容易看見身邊同事的優點、不吝給予肯定，成為更正向的人。
其次，信義房屋對於秘書工作的教育訓練、薪獎、晉升，都有明確制度，蔡昕霈舉例，包括秘書也有師徒制，任何疑難雜症不怕找不到人問，以及每年一次的晉升機會最快2年即可參選，還有多樣具跨度的選修課程，從經濟與產業分析、以及時下最夯的AI自動化流程機器人設計課程 到PPT繪圖、 CPR 實用技能等，皆可增加自己橫向專業技能，甚至比較軟性有趣的如折氣球、手作羊毛氈、香氛化妝課，也涵蓋居家整聊等，都讓夥伴有機會跳脫單一職能，持續累積跨領域戰力，或提升工作趣味。
最後也最重要的是，蔡昕霈認為，信義房屋秘書工作有別於許多行政工作，多數時間著重在資料整理、處理，因分店經常需要社區服務，每一件房地產交易案件也多有不同，分店秘書不僅會累積協辦活動、跨區域會議的經驗，對於不動產相關知識也會與日俱增，對個人能力是一大加分。她也形容，在信義房屋工作像是紮根在肥沃的土壤裡，開出我們這些花。公司提供足夠好的支持，讓我們在顧好本職的前提下也能將許多好的理念及習慣帶到生活中，讓我們有底氣和能力開拓更豐富的人生。
信義房屋目前正招募分店秘書與業務行政專員，廣邀對不動產產業、社區經營及團隊管理有興趣的社會新鮮人與轉職者加入，一起告別單調、開創無限可能。招募詳情均可參考信義企業集團徵才網站或Facebook官方粉絲團。