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矛盾？蔣萬安稱只辦一場、羅智強卻喊「1+1」

辯論撞期同志遊行？張育萌質疑：刻意操作日期

選戰倒數，台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋的辯論會場次傳出可能10月31日舉辦，但卻與台灣同志大遊行撞期。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（13）日質疑，蔣萬安在協商時表明只辦一場，羅智強會後卻改口「1+1」，痛批「到底是誰不敢辯論啊？」更指控蔣萬安陣營刻意將「最快10月31日」說成「就要辦在10月31日」，藉此迴避同志大遊行。張育萌昨發文指出，10月12日《TVBS》和《三立》第一次辦辯論協商，沈伯洋團隊一直詢問蔣萬安陣營總共要辦幾場辯論？蔣萬安明確回答「大家依照慣例，我們就舉辦一場。」羅智強明明出席協商，卻絕口不提「1+1」場，離開會議室後立刻改口，對媒體放話說「可以1+1」。他質疑，「你羅智強要不要跟蔣萬安先辯論一場啊？」張育萌表示，《TVBS》和《三立》明明講的是依照辯論籌備所需時間，「最快可以在10月31日辦」，不是說「一定要辦在10月31日」。他指出，10月7日西門町同志酒吧遭台北市警察搜索引爆爭議，蔣萬安為平息眾怒，表示今年應該也會照行程參加同志遊行，但今年遊行正好是10月31日，網友甚至發起「背向蔣萬安」行動。張育萌質疑，蔣萬安缺個站得住腳的理由，同志遊行「有事不能來」，也缺個理由絆倒沈伯洋，因此蔣萬安團隊開始把「最快10月31日」說成「就要辦在10月31日」。他指出，沈伯洋已同意若蔣萬安陣營堅持10月31日，就去辯論，車掃交給別人，現場也可以用大螢幕直播辯論，只是可能因此無法參加每年都會出席的同志遊行，「對同志朋友非常不好意思」。張育萌最後批評，沈伯洋都把10月31日空下來了，蔣萬安卻仍未講清楚要辦幾場，面對記者詢問還說「沒有第一場，怎麼會有第二場？」他認為，蔣萬安一路躲辯論，已形塑「怯戰」形象。蔣團隊一定焦頭爛額，想要怎麼在最後 46 天幫老闆洗白，最後卻利用資訊落差，讓辯論瀕臨破局。