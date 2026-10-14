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▲台電後山埤案都更基地距捷運後山埤站3號出口僅約150公尺，鄰近松山商圈、聯合醫院忠孝院區、南港運動中心。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw/）

▲Global Mall推出多款哆啦A夢限定點加金商品，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等。（圖／記者鍾怡婷攝）

全台共計有8間分店的Global Mall環球購物中心，預計兩間新據點即將登場，包括高雄車站商圈，以及南港「台電後山埤案」都更案，高雄車站商圈規模較大，營業面積約1.6萬坪，是在中和環球2萬3000坪後，全台第二大Global Mall環球購物中心，至於台電後山埤新據點將是較小規模，結合商辦、住宅的複合式商場。Global Mall環球購物中心表示，高雄車站據點預計2028年第一季登場，目前已經開始招商。營業面積約1.6萬坪，包括地上10層，以及地下1層、地下3層，位在捷運、台鐵轉乘動線之間，屆時將會是環球購物中心旗下最大車站店型。至於「台電後山埤案」都更區，位於忠孝東路六段、信義計畫區及東區門戶計畫交界，鄰近捷運後山埤站3號出口，商場結合辦公區域，鄰近還有住宅，從松山火車站走路過去也只要10分鐘，規模比較不像商場，而是臨路型商業複合式開發，連結周邊生活服務設施，除了餐飲外也會有生活、服飾等，帶動區域整體發展，最快3年內完工。Global Mall全台八店週年慶檔期要來了，10月22日至11月4日首波對會員的最高回饋22%，指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2000元另享3%回饋；iMall會員於 Global Mall新北中和、屏東市、桃園A19 指定專門店單筆消費3000元贈300元電子商品禮券等活動，預計激勵週年慶期間業績上看雙位數的成長。Global Mall週年慶期間哆啦A夢也來助陣，會員只要使用點數搭配加價購，即可將哆啦A夢人氣商品帶回家，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等。且活動期間出示會員身分，即可免費領取集章明信片，循著店內哆啦A夢合影，並於集章點逐一蓋印，即可完成Global Mall專屬哆啦A夢款明信片。