我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵雨薇入圍金鐘獎，心情平靜。（圖／記者陳明安攝）

▲温昇豪（右）虧大家都不問他問題。（圖／記者陳明安攝）

▲温昇豪是金鐘常客，要邵雨薇放輕鬆。（圖／記者陳明安攝）

邵雨薇以《動物園》入圍金鐘61最佳女主角獎，今（14）日她和温昇豪一同出席寢具活動，聊到公布入圍當下，男友吳慷仁第一時間發長文祝福，邵雨薇笑說吳慷仁應該是「望女成鳳」的心情，「他的反應有一種爸爸看女兒的樣子。」不過吳慷仁因工作關係不會出席典禮，邵雨薇笑說自己已經是大人了，不需要陪伴，「我可以自己面對！」邵雨薇出道多年，戲劇作品一直不間斷，每年也都有突破自我的演出，今年終於闖進金鐘女主角，將和柯佳嬿、楊貴媚、謝欣穎和鍾欣凌競爭，邵雨薇直呼自己比較後知後覺，入圍公布當天晚上才有真實感，倒是吳慷仁已經發文祝福，邵雨薇笑喊吳慷仁是「望女成鳳」的心情，「我看他的文，反應看起來有一種爸爸看女兒的樣子。」不過吳慷仁因為工作忙碌，不會陪出席金鐘獎，被問到會不會有點可惜，邵雨薇馬上抬頭挺胸，「我是大人了！這是我的時刻，我可以自己面對。」相當可愛。邵雨薇也說現在還沒有緊張的感覺，可能要等到前一天才會有感，禮服也還沒有準備，雖不需要減肥，但重訓還是有持續。記者會進行到尾聲，同樣有入圍金鐘獎的温昇豪突然搭話，「都沒人問我，我也是一直有在運動啊！」把眾人逗樂。