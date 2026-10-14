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藝人佳娜與祖雄婚後育有一對子女，夫妻不只生活背景不同，面對婆家傳統及文化差異時，佳娜也有自己的一套原則。她近日在中天綜合台《歐耶一級棒》中透露，每逢農曆新年前往馬來西亞婆家，女性忙著張羅大小事，男性卻在一旁喝酒、賭博，因此她選擇直接加入男性行列喝酒。面對妯娌詢問「要不要來幫忙」，她更直率回應：「我又不是外勞，要幫忙什麼？」強悍作風讓祖雄爸爸都看傻眼。佳娜表示，夫妻有任何問題都應該直接說清楚，自己與祖雄每週都會召開「家庭會議」，無論對彼此有何不滿，都能在會議中攤開來談。她認為比起表面說「沒關係」、心裡卻始終過不去，把真正想法說出來才能減少摩擦。談到前往馬來西亞婆家過年的經驗，佳娜透露，家中女性從過年前就得忙著準備許多事情，男性卻能自在喝酒、賭博。她看見這種狀況後，沒有選擇加入女性幫忙，反而坐到男性身邊一起喝酒，讓祖雄媽媽及其他媳婦全都相當驚訝。當祖雄媽媽與兄弟的太太詢問佳娜「妳要不要來幫忙」時，她直接回答：「我又不是外勞，要幫忙什麼？」毫不掩飾自己對傳統性別分工的不認同。佳娜的反應不只嚇到婆家女性，連祖雄爸爸也看不下去，私下對兒子說：「你太太可以裝一下嗎？」祖雄只能無奈替老婆緩頰，回應父親：「不好意思，文化差異。」一番對話也讓現場來賓聽得笑翻。熊熊則持不同看法，認為女生若什麼都自己來，反而會讓另一半失去表現機會，因此要適時依賴老公。她笑說，自己明明能打開礦泉水瓶，只要老公在場就會撒嬌求助；就連老公幫忙打蟑螂，她也會立刻給足情緒價值，覺得對方「整個人在發光」。主持人林襄被問到未來會成為嬌妻還是悍妻，她則笑稱自己是「嬌妻的臉、悍妻的魂」，最終呈現哪一面，關鍵仍在另一半，「有些男生很白目，要嬌的時候我也可以很嬌，給你滿滿的情緒價值。」節目將於明（15）日晚間10點播出。