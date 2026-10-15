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▲平鎮南勢地區房價具有競爭力，吸引首購族。（圖／信義房屋）

平鎮南勢地區近年人口持續移入，南勢國小已趨近飽和，桃園市政府已啟動新設平鎮國小工程。信義房屋在地專家分析，南勢房價具競爭力，是吸引婚育年齡首購族進駐的關鍵誘因，桃園在地客約占8成。桃園市政府統計，全市近4年人口增加約8萬人，其中，平鎮南勢地區就是其中一個發展迅速、持續吸引人口移入的生活圈，由於現有南勢國小已趨近飽和，已正式展開新設平鎮國小工程。信義房屋在地專家表示，南勢地區確實吸引正值婚育年齡的首購族，桃園本地客約占8成，其餘來自雙北或新竹，最大誘因就是房價具競爭力。信義房屋平鎮南勢店專員陳裕翔分享第一線觀察，南勢地區購屋族以首購居多，多半是年齡25~45歲間的婚育族群、家庭客；若以原本居住地區來看，約8成仍是桃園在地人，除房價外，因為在地工作關係如平鎮工業區，而在此購屋，另2成也不乏雙北客或新竹客，主要是南勢地區屬雙北與新竹間的「房價凹陷區」，台66可接國道1號與3號，通勤也算便利，進而選擇在此購屋。南勢地區主力標準品為2或3房含車位物件，屋齡主要介於20~25年、10~20年，少部分為10年內大樓。陳裕翔表示，10年內大樓2房含車位總價多數落在1000萬~1100萬，3房含車位約1200萬~1300萬，隨屋齡增加，總價有機會控制在千萬左右甚至小於千萬，對首購族具有吸引力。不過，陳裕翔也表示，近期市場屬買方市場，多數購屋族傾向多觀望、多議價，整體成交時間確實比過去拉長；建議若有心儀物件，除了多看、多比較，可以從實價登錄行情中間值開始出價，避免追高，同時也能保有洽談誠意。值得注意的是，南勢地區除了將新設國小，顯示區域人口正成長，陳裕翔也說，「平鎮南勢綜合行政大樓」也正在興建，規劃政府單位、公托等社福設施、停車與休憩空間等；另時間拉長，桃園捷運橘線也規劃經過此區，在在顯示南勢地區未來發展可期。