英國一名退休裝修工人多年前幫年幼的兒子收集寶可夢集換式卡牌，並把卡牌放在家中閣樓塵封長達15年。近期他把這批保存完好的42套全新未拆封卡牌送往拍賣行鑑定，沒想到預估總價值高達英鎊27萬元（約新台幣1153萬元）！其中「Sky Ridge 噴火龍」卡牌身價更翻漲數百倍，成為該拍賣行最值錢的寶可夢收藏。
eBay購入卡牌套組 沒開就放進閣樓
根據外媒報導，這名不願透露姓名的退休裝修工人，居於英國薩里郡西部城鎮沃金（Woking），數十年前他的兒子沉迷於「寶可夢」，他看著兒子在學校收集、交換寶可夢卡牌，也覺得卡牌設計很好看，認為可能有投資價值，於是開始在eBay向一名馬來西亞賣家陸續買入多套完整的寶可夢卡牌套組。
他指出，當時認為一次性購入整套卡牌，比起不斷購買隨機密封盲盒抽卡更加划算，同時也看好潛在的投資潛力。不過，兒子後來對寶可夢逐漸失去興趣，從未拆開或碰過這批卡牌套組，於是他把卡牌套組隨手放在家中閣樓，這一放就是15年。
看到新聞才想到 預估價值高達千萬元
直到近期，該名男子在地方報紙上看見「一張寶可夢卡牌竟能賣英鎊6000元（約新台幣26萬元）」的消息，想起自家閣樓還有許多寶可夢卡牌，而且價值很可能翻了好幾倍。他立刻帶著部分卡牌前往知名拍賣行「Ewbank's」進行專業鑑定。
Ewbank's卡牌交易部門主管詹姆斯·斯普納（James Spooner）表示，當他們看到這批卡牌全都維持在「全新未拆封」的完美狀態時感到難以置信，得知男子竟擁有高達42套完整收藏時更是震撼。專家確認這是該拍賣行至今經手過最有價值的卡牌收藏，預估總成交價可達英鎊25萬元至27萬元（約新台幣1068萬元到1153萬元）。
首套噴火龍卡牌 價值翻133倍
在本次拍賣的眾多卡牌中，最具話題性的是男子當年購買的首套「Sky Ridge噴火龍卡牌」，他透露當時僅花費約英鎊300元（約新台幣1.3萬元）購入，如今拍賣行估價已飆升至英鎊2萬元至4萬元（約新台幣85萬元到170萬元），翻了133倍。
Ewbank's拍賣行已經在官網上傳線上拍賣目錄「Pokémon: A Decade of Masters (1999-2009)」，這不是Ewbank's第一次拍賣寶可夢卡牌，今年4月Ewbank's才曾替一名教師拍賣3張寶可夢卡牌，並以英鎊3萬2800元（約新台幣140萬元）成交，讓這位教師能支付婚禮費用，如今這批42套卡牌登場，預計將掀起全球寶可夢卡牌收藏界關注。
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根據外媒報導，這名不願透露姓名的退休裝修工人，居於英國薩里郡西部城鎮沃金（Woking），數十年前他的兒子沉迷於「寶可夢」，他看著兒子在學校收集、交換寶可夢卡牌，也覺得卡牌設計很好看，認為可能有投資價值，於是開始在eBay向一名馬來西亞賣家陸續買入多套完整的寶可夢卡牌套組。
他指出，當時認為一次性購入整套卡牌，比起不斷購買隨機密封盲盒抽卡更加划算，同時也看好潛在的投資潛力。不過，兒子後來對寶可夢逐漸失去興趣，從未拆開或碰過這批卡牌套組，於是他把卡牌套組隨手放在家中閣樓，這一放就是15年。
直到近期，該名男子在地方報紙上看見「一張寶可夢卡牌竟能賣英鎊6000元（約新台幣26萬元）」的消息，想起自家閣樓還有許多寶可夢卡牌，而且價值很可能翻了好幾倍。他立刻帶著部分卡牌前往知名拍賣行「Ewbank's」進行專業鑑定。
Ewbank's卡牌交易部門主管詹姆斯·斯普納（James Spooner）表示，當他們看到這批卡牌全都維持在「全新未拆封」的完美狀態時感到難以置信，得知男子竟擁有高達42套完整收藏時更是震撼。專家確認這是該拍賣行至今經手過最有價值的卡牌收藏，預估總成交價可達英鎊25萬元至27萬元（約新台幣1068萬元到1153萬元）。
在本次拍賣的眾多卡牌中，最具話題性的是男子當年購買的首套「Sky Ridge噴火龍卡牌」，他透露當時僅花費約英鎊300元（約新台幣1.3萬元）購入，如今拍賣行估價已飆升至英鎊2萬元至4萬元（約新台幣85萬元到170萬元），翻了133倍。
Ewbank's拍賣行已經在官網上傳線上拍賣目錄「Pokémon: A Decade of Masters (1999-2009)」，這不是Ewbank's第一次拍賣寶可夢卡牌，今年4月Ewbank's才曾替一名教師拍賣3張寶可夢卡牌，並以英鎊3萬2800元（約新台幣140萬元）成交，讓這位教師能支付婚禮費用，如今這批42套卡牌登場，預計將掀起全球寶可夢卡牌收藏界關注。