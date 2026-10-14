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年底選戰倒數45天，台北市長蔣萬安昨去藝人沈玉琳的綜藝節目，節目中他除了大秀廚藝外，還有「可愛三連拍」，引發熱議。蔣今（14）日透露，他在節目中還有秀廚藝、玩九宮格遊戲跟分享珍藏，大家可以拭目以待。至於可愛三連拍，他說就是基本的微笑、比愛心、Sigma，大概臨時比了三個可愛的表情。蔣萬安昨錄製沈玉琳的綜藝節目，預告釋出有可愛三連拍，就連對手沈伯洋也讚表情厲害。蔣今受訪表示，沈玉琳真的很好笑、非常有趣、十足幽默。昨天在整個錄影過程有很多的互動，也可以先透露一點、還有親自下廚，然後還有九宮格的遊戲，也有分享他的一些珍藏。蔣萬安說，整個過程在沈玉琳、主持人以及來賓帶領之下，確實非常的輕鬆、非常愉快，那大家可以拭目以待，整個節目播出有很多，除了自己市政以外平常生活的一面。媒體追問在家裡就練習過可愛三連拍嗎？蔣萬安說，中間有一個橋段就九宮格，那會有各種遊戲或相關懲罰，所以其中有一個就是說要做三連拍，那當然他就想到三個可愛的，大概是這種微笑、比愛心或是sigma臉，大概就是他臨時想到，就趕快比了三個這樣子可愛的表情。