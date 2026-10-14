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◼︎台北市10月15日停水範圍

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月15日停水範圍

▲新北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

▲新北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

▲新北市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

◼︎桃園市10月15日停水範圍

▲桃園市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月15日停水範圍

▲台中市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月15日停水範圍

▲台南市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月15日停水範圍

▲高雄市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎基隆市10月15日停水範圍

▲基隆市10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月15日停水範圍

▲宜蘭縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新竹縣10月15日停水範圍

▲新竹縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月15日停水範圍

▲南投縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月15日停水範圍

▲雲林縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月15日停水範圍

▲嘉義縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月15日停水範圍

▲屏東縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣10月15日停水範圍

▲台東縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月15日停水範圍

▲澎湖縣10月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月15日（週四）在台以及總共15縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在台南市還有時間長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月15日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月15日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月15日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：民權東路三段復興北路口至民生東路三段復興北路口、復興北路402巷、復興北路380巷、復興北路320巷 復興北路280巷等，(包括臨時門牌)及貼單用戶等地區(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路５４號-66號、松隆路11號-19號、33號35號、45號、59號-71號、75號77號、信義區松隆路７３巷1號-7號、2號4號、松隆路９巷２號1樓(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月15日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月15日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路3段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水77戶)🕦影響時間：10月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷) (直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路３０巷１２弄３號、永吉路３０巷1號至9號21號至29號及24號26號、松隆路５５號57號、永吉路３２號至36號(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：10月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路30巷8號及10號及16號、30巷12弄雙側、永吉路6號8號、基隆路一段101巷1號至11號(直接用水戶:停水16戶)🕦影響時間：10月15日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月15日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街1~36號、安泰路60巷1號總表、薏仁坑路6號(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月15日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月15日11時至15時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月15日0時至05時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區楊梅區：員本里、富岡里、富豐里、豐野里。新屋區：望間里及周邊巷弄。🕦影響時間：10月15日21時至16日03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區新屋區：下田里、東明里、槺榔里、石牌里、赤欄里。共5個村里。🕦影響時間：10月15日21時至16日03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區大甲區：江南里、頂店里、奉化里、岷山里、德化里、朝陽里；三民路、中山路一段、五福街、仁愛街、信義路、八德街、南北一路、南北三路、南北二路、南北五路、南北四路、和平路、大智街、大甲街、大發路、廓子堤防、彈正路、德興路、忠孝街、成功路、新政路、東西七路一段、東西七路二段、東西三路、東西九路、東西五路一段、東西八路一段、東西八路二段、東西六路一段、東西六路二段、東西四路一段、東西四路二段、松九街、民生路、水源路、甲后路五段、經國路、育德路、育英路、賢仁路、農安路、金華西路、金華路、錦上街、鎮政路、鎮瀾街、長生路、開元路、雁門路、順天路。大甲區：岷山里、朝陽里、江南里、德化里、奉化里、頂店里、文武里。外埔區：成功路、長生路、開元路。大安區/東西四路二段。🕦影響時間：10月15日23時至16日05時(共7小時)停水原因：小區管線調查作業。📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、仁愛八街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、復興路。 以上均含巷弄。🕦影響時間：10月15日08時30分至15時30分(共7小時)停水原因：鏡面淨水場高低壓電氣設備檢驗工程。📍停水地區南化區：內山公路、南左公路、東利農路、鏡面農路、青瓜寮農路。高雄市內門區：內山公路。🕦影響時間：10月15日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月15日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區玉井區：中華路、信義街、和平街。🕦影響時間：10月15日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區新營區：東安街、東明街及鄰近巷道、東興八街。🕦影響時間：10月15日08時至17時(共9小時)降壓原因：鏡面淨水場高低壓電氣設備檢驗工程。📍降壓地區內門區：中正路、內山公路、南屏公路、南屏路、旗文路、番子路。旗山區：內山公路、公園路、成功一街、成功三街、成功二街、成功五街、成功四街、旗文路、樂和街、環湖三街、環湖路、花旗一路、花旗二路、花旗路。田寮區：鹿埔路。臺南市/南化區/內山公路、青瓜寮農路。台南市龍崎區：南屏公路、烏山頭農路。🕦影響時間：10月15日08時至15時(共7小時)停水原因：小區封閉確認作業。📍停水地區楠梓區：創新路、土庫一路、土庫三路、土庫二路、土庫八街、土庫路、旗楠路、楠梓路、機慢車專用道、清泰路、清豐一路、清豐三路、清豐二路、清豐路。橋頭區：創新路、土庫三路。🕦影響時間：10月15日09時至15時(共6小時)停水原因：鏡面淨水場高低壓電氣設備檢驗工程。📍停水地區內門區：吉民農路、大林產業道路、溝坪路。旗山區：溝坪路。🕦影響時間：10月15日09時至17時30分(共8小時半)停水原因：延管工程新舊管連接。📍停水地區美濃區：文化街、柳樹塘。🕦影響時間：10月14日22時30分至15日01時30分(共3小時)停水原因：忠三公園小區漏水檢測。📍停水地區仁愛區：公園街、孝三路、孝四路、安一路、忠一路、忠三路、忠二路、港西街。🕦影響時間：10月15日13時至17時(共4小時)停水原因：配合溪心橋拓寬工程辦理管線遷移事宜。📍停水地區冬山鄉：溪心路、順安路。🕦影響時間：10月15日0時至05時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區湖口鄉：中山路三段、北湖路、和興路、嘉興路一段、山葉路、德和路、東和路、東成街、東楊路、維東一街、維東三路、維東二街、維東五街、維東八街、維東六街、維東十二街、維東十六街、維東十街、維東路、長威一街、長威三街、長威二街。🕦影響時間：10月15日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線停水施作。📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。🕦影響時間：10月15日0時至05時(共5小時)停水原因：文化小區漏水調查。📍停水地區斗六市：三民路、中山路、中正路、中華路、內環路、公正街、六合街、力行街、城頂街、大同路、太平路、平和街、府前街、成功路、文化路、文德街、文華街、永安路、永康街、永樂街、省中街、育英北街、育英南街、興北街、鎮東路、雲中街、雲林路一段。🕦影響時間：10月15日0時至05時(共5小時)停水原因：竹崎小區管段測試。📍停水地區竹崎鄉：和平村、竹崎村、龍山村。共3個村里。🕦影響時間：10月15日09時30分至17時(共7小時半)停水原因：供水延管工程。📍停水地區麟洛鄉：中山路。🕦影響時間：10月15日09時至17時(共8小時)停水原因：巷口破管搶修。📍停水地區臺東市：文化里。中山路、仁德街、四維路一段、寶桑路。🕦影響時間：10月15日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區馬公市：三民路、中興路、光復路、光明路、建國路、文化路、文康街、新生路、樹德路、民權路、民生路、民福路、重慶街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。