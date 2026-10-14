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▲總統賴清德和前總統蔡英文日前到場力挺沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.04）

▲沈伯洋首發車掃後，在台北大龍峒保安宮開講，現場擠滿支持群眾。（圖／記者朱永強攝）

台北市長選戰進入白熱化，原先被外界視為「犧牲打」的民進黨參選人沈伯洋，近期與現任市長蔣萬安的民調差距持續縮小，多份民調顯示雙方差距已縮至個位數。隨著近期民調、氣勢驟升，在選戰最後倒數階段，如何將這股「洋流」聲勢，轉化為票箱裡的選票，成沈伯洋以及其競選團隊當前的核心課題。自沈伯洋在夜市掀起「洋流」旋風後，從4日的競選總部成立，到11日大洋流中山大同首場車掃，均展現出超出預期的陸戰，突破萬人響應。面對外界質疑「洋流」參與者多為外地人，競選團隊觀察，從市場掃街、街頭肥皂箱到「台北大洋流」，除了原有支持者外，也吸引越來越多年輕人、親子家庭及不同政治立場的市民參與；團隊研判，這股熱潮已逐漸突破傳統政黨同溫層，「破圈」初見成效。然而，高強度的「鐵人行程」也對沈伯洋的生理產生不少的負荷，據了解，隨車人員都備有「喝水小卡」，隨時提醒沈伯洋補充水分；此外，沈伯洋昨因身體不適，緊急接受點滴補充，掃街時略顯疲態，讓不少黨內立委主動傳訊關心。對此，幕僚強調，沈伯洋精神與意志並未受到影響，團隊也已立即調整行程與休息安排，確保沈能以穩定狀態迎接最後衝刺。值得注意的是，沈伯洋上午再度接受媒體人趙少康專訪，延續近期積極跨足不同媒體平台的策略。團隊內部分析，面對不同立場的主持人與觀眾，不僅能讓更多市民認識沈伯洋、了解市政主張，也是突破同溫層、擴大支持的重要機會。與此同時，隨著選情升溫，政治攻防也日益激烈。港媒《大公文匯報》昨報導沈伯洋父親公司相關爭議，國台辦隨後亦迅速回應。沈伯洋立刻質疑，先前才發生港人委託徵信社跟拍他與家人，如今又有港媒接連放出消息攻擊，「為什麼有人這麼關心我家人的生意？這些消息從哪裡來？又為什麼選在這個時候出現？」競選團隊指出，。團隊強調，外界對沈伯洋的期待確實提高，也將面臨更高強度的檢視，但不會因此被政治攻防牽著走，仍將以作為選戰主軸，