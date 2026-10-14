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項目 詳細內容 活動日期 2026年10月15日（四）至10月18日（日） 活動辦法 前往指定捐血室完成捐血即可兌換門票（數量有限，發完為止）： • 捐血250c.c.：獲贈門票1張 • 捐血500c.c.：獲贈門票2張 關渡捐血室 臺北市北投區立德路123號 南海捐血室 臺北市中正區南海路1號3樓（捷運中正紀念堂站1號出口、南門市場對面） 忠孝捐血室 臺北市大安區東區地下街9號出口旁副走道（捷運忠孝敦化站） 長春捐血室 臺北市松山區復興北路69號5樓（近捷運南京復興站，週日休） 市府捐血室 臺北市信義區市府路1號（臺北市政府西大門內左側，週六、週日休）

2026中華職棒台灣大賽即將點燃戰火，味全龍在備戰總冠軍賽的同時持續回饋社會，再度攜手台北捐血中心推出「捐熱血 龍挺你」公益應援活動。球團號召球迷將球場上的熱情轉化為實質愛心，於10月15日至18日活動期間前往指定捐血室挽袖捐血，即有機會免費獲得「2026台灣大賽味全龍主場賽事門票」，以熱血行動為醫療用血需求注入關鍵力量。味全龍長期關注公益議題並推動捐血活動，今年適逢球隊挺進總冠軍賽，特別結合台灣大賽熱潮擴大號召力。球團表示，凡於活動期間至台北市5處指定捐血室完成捐血，捐血250c.c.可獲得1張味全龍主場賽事門票，捐血500c.c.則可獲得2張，門票數量有限，贈完為止。各指定捐血據點也將特別佈置味全龍應援小物，營造專屬的「龍魂」氛圍，讓球迷在挽袖捐血之餘也能感受總冠軍賽的熱血氣息。球團期盼場上球員奮力拚戰的同時，場外也能匯聚球迷愛心，將棒球的凝聚力延伸到球場之外。