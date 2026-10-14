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台股5萬點近關情怯，甚至成為外資提款機，大幅賣超台股，今（14）日在立法院財政委員會也引發立委關注，國民黨立委羅明才詢問財政部長莊翠雲台股會不會上5萬點？她說，自己不是股市預測師。羅明才進一步詢問公股董事長，認為台股會破5萬點的舉手，結果包括第一金控、合庫金控、彰化銀行、土地銀行、台灣企銀董事長都舉手表態。財長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理赴立法院財委會業務報告，並備質詢。立委羅明才質詢時指出，最近台股強強滾，但每次快到5萬點，就近關情怯，一直突破不了，甚至成為外資提款機，這兩天外資大舉賣出台股，甚至打破歷史上第二高紀錄，他先詢問財長何時台股會上5萬點？只是莊翠雲回應，她不是股市預測師。羅明才進一步追問與會公股董事長，尤其公股行庫手上都有自營部位，也在市場第一線，預估台股會上5萬點的舉手，結果包括第一金董事長邱月琴、合庫金董事長林衍茂、彰銀董事長胡光華、土銀董事長何英明、台企銀董事長李嘉祥都舉手表態。羅明才也認為，今年台灣經濟成長率大概是全世界雙位數最高，超越新加坡的5%、香港的3%、日本不到1%，值得好好觀察，台積電股價漲1元等於台股漲差不多8點，因此，台股馬上一定會突破5萬點，還說台股上5萬點，他一定會比照過去請雞排加珍奶。