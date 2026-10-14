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大阪必拍地標「格力高跑跑人」怎麼來？跑者原型大有來頭

▲大阪道頓堀的「格力高跑跑人」第6代看板更新，將保留雙手高舉、向前奔跑的經典姿勢及原有尺寸，並升級LED技術，跑者標誌則改名為「Glico的跑者」。（圖／記者賴禹妡攝）

格力高跑跑人歷代看板特色一次看

▲「格力高跑跑人」看板自1935年登場以來，歷經6代更迭，從早期霓虹燈塔、噴泉特效到現代LED影像，早已成為大阪觀光代表。（圖／易遊網提供）

日本大阪道頓堀的經典地標「格力高跑跑人」看板即將改朝換代，現行第6代將於11月30日最後點燈，12月1日凌晨熄燈施工，預計2027年春季亮相。看板自1935年設立以來歷經6代，從33公尺高的霓虹燈塔、可噴出12噸水的第3代，到融入大阪城與海遊館景色、不時變裝的第5代，設計不斷進化。特別的是，「格力高跑跑人」初代跑者的原型包含1923年遠東運動會的菲律賓選手Fortunato Catalon，以及1924年巴黎奧運的日本選手金栗四三、谷三三五。《NOWNEWS今日新聞》整理歷年6代特色一次看。「格力高跑跑人」是江崎格力高設置於道頓堀的廣告看板，也被稱為「格力高霓虹」或「Glico in標誌」。創辦人江崎利一希望透過跑步形象傳達健康理念，因而以運動員跑向終點、雙手高舉的姿勢作為設計靈感。初代跑者的原型包含1923年遠東運動會的菲律賓選手Fortunato Catalon，以及1924年巴黎奧運的日本選手金栗四三、谷三三五。其中，金栗四三被稱為「日本馬拉松之父」，也是首位參加奧運的日本人。跑者旁的「一粒300メートル」則是品牌早期焦糖糖果的宣傳標語，意指吃下一粒糖果所提供的能量，約可支持跑步300公尺。格力高官網資料指出，一顆Asobi Glico約有16.5千卡熱量，以20歲男性每分鐘跑160公尺、每分鐘消耗約8.17千卡估算，約1.89分鐘便可跑完300公尺。這座看板從1935年設立至今，歷代設計不只更換照明技術，也加入舞台、噴泉與大阪景點等特色元素。且於2003年與大阪城天守閣、住吉大社等景觀一同獲選為大阪市指定景觀形成物，後續也納入都市景觀資源，足見其在大阪城市形象中的地位。