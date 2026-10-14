日本大阪道頓堀的經典地標「格力高跑跑人」看板即將改朝換代，現行第6代將於11月30日最後點燈，12月1日凌晨熄燈施工，預計2027年春季亮相。看板自1935年設立以來歷經6代，從33公尺高的霓虹燈塔、可噴出12噸水的第3代，到融入大阪城與海遊館景色、不時變裝的第5代，設計不斷進化。特別的是，「格力高跑跑人」初代跑者的原型包含1923年遠東運動會的菲律賓選手Fortunato Catalon，以及1924年巴黎奧運的日本選手金栗四三、谷三三五。《NOWNEWS今日新聞》整理歷年6代特色一次看。
大阪必拍地標「格力高跑跑人」怎麼來？跑者原型大有來頭
「格力高跑跑人」是江崎格力高設置於道頓堀的廣告看板，也被稱為「格力高霓虹」或「Glico in標誌」。創辦人江崎利一希望透過跑步形象傳達健康理念，因而以運動員跑向終點、雙手高舉的姿勢作為設計靈感。
初代跑者的原型包含1923年遠東運動會的菲律賓選手Fortunato Catalon，以及1924年巴黎奧運的日本選手金栗四三、谷三三五。其中，金栗四三被稱為「日本馬拉松之父」，也是首位參加奧運的日本人。
跑者旁的「一粒300メートル」則是品牌早期焦糖糖果的宣傳標語，意指吃下一粒糖果所提供的能量，約可支持跑步300公尺。格力高官網資料指出，一顆Asobi Glico約有16.5千卡熱量，以20歲男性每分鐘跑160公尺、每分鐘消耗約8.17千卡估算，約1.89分鐘便可跑完300公尺。
格力高跑跑人歷代看板特色一次看
這座看板從1935年設立至今，歷代設計不只更換照明技術，也加入舞台、噴泉與大阪景點等特色元素。且於2003年與大阪城天守閣、住吉大社等景觀一同獲選為大阪市指定景觀形成物，後續也納入都市景觀資源，足見其在大阪城市形象中的地位。
◼︎第1代（1935年）：初代於1935年3月設置，以高達33公尺的霓虹燈塔吸引目光，跑者與「グリコ」字樣會發出6種顏色光芒，底部花紋也會規律閃爍，之後於1943年因戰時金屬回收令撤除。
◼︎第2代（1955年）：加入特別舞台，可供人偶劇及演奏使用，讓看板不只是廣告，也成為街頭活動的一部分。
◼︎第3代（1963年）：以噴泉效果引起話題，每次演出可噴出12噸水，成為當時吸引人潮的特殊設計。
◼︎第4代（1972年）：背景開始採用田徑場跑道設計，延續跑者與運動主題，這一代直到1996年因大型工程拆除，歷時約24年，是歷代中使用最久的版本。
◼︎第5代（1998年）：採用4460條霓虹燈管，背景加入大阪城、海遊館等知名景點，並以127秒為一個循環，呈現白天、黃昏、夜景與朝霞等大阪景色；重大體育賽事期間，跑者服裝也會配合變化。
◼︎第6代（2014年）：全面改用LED，能呈現更多動態影像，也可播放現場轉播等資訊。現行看板高約20公尺、寬約10公尺，使用約14萬個LED燈泡。
◼︎第7代（2027年）：格力高公司已確認將保留原有尺寸，以及向前奔跑、雙手高舉的標誌性姿勢，並採用新一代LED技術，提升畫面呈現能力與節能效能，除了設備升級，品牌也將跑者標誌重新命名為「Glico的跑者」（Glicoのランナー）。
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「格力高跑跑人」是江崎格力高設置於道頓堀的廣告看板，也被稱為「格力高霓虹」或「Glico in標誌」。創辦人江崎利一希望透過跑步形象傳達健康理念，因而以運動員跑向終點、雙手高舉的姿勢作為設計靈感。
跑者旁的「一粒300メートル」則是品牌早期焦糖糖果的宣傳標語，意指吃下一粒糖果所提供的能量，約可支持跑步300公尺。格力高官網資料指出，一顆Asobi Glico約有16.5千卡熱量，以20歲男性每分鐘跑160公尺、每分鐘消耗約8.17千卡估算，約1.89分鐘便可跑完300公尺。
格力高跑跑人歷代看板特色一次看
這座看板從1935年設立至今，歷代設計不只更換照明技術，也加入舞台、噴泉與大阪景點等特色元素。且於2003年與大阪城天守閣、住吉大社等景觀一同獲選為大阪市指定景觀形成物，後續也納入都市景觀資源，足見其在大阪城市形象中的地位。
◼︎第2代（1955年）：加入特別舞台，可供人偶劇及演奏使用，讓看板不只是廣告，也成為街頭活動的一部分。
◼︎第3代（1963年）：以噴泉效果引起話題，每次演出可噴出12噸水，成為當時吸引人潮的特殊設計。
◼︎第4代（1972年）：背景開始採用田徑場跑道設計，延續跑者與運動主題，這一代直到1996年因大型工程拆除，歷時約24年，是歷代中使用最久的版本。
◼︎第5代（1998年）：採用4460條霓虹燈管，背景加入大阪城、海遊館等知名景點，並以127秒為一個循環，呈現白天、黃昏、夜景與朝霞等大阪景色；重大體育賽事期間，跑者服裝也會配合變化。
◼︎第6代（2014年）：全面改用LED，能呈現更多動態影像，也可播放現場轉播等資訊。現行看板高約20公尺、寬約10公尺，使用約14萬個LED燈泡。
◼︎第7代（2027年）：格力高公司已確認將保留原有尺寸，以及向前奔跑、雙手高舉的標誌性姿勢，並採用新一代LED技術，提升畫面呈現能力與節能效能，除了設備升級，品牌也將跑者標誌重新命名為「Glico的跑者」（Glicoのランナー）。