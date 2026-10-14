中央氣象署預報員王品翔表示，今（14）日增強的東北季風將會在明（15）日減弱，不過水氣偏多，迎風面北北基宜有短暫雨，宜蘭要留意較大雨勢。而熱帶性低氣壓TD33，最快會在今晚增強為颱風「薔琵」，未來有機會達到中度颱風上限，後續影響台灣程度待觀察。

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颱風「薔琵」最快今生成　北轉幅度決定影響程度

王品翔表示，熱帶性低氣壓TD33預計在今（14）日、明（15）日增強為颱風「薔琵」，未來預估會往西北西移動，強度有機會達到中颱上限，下周一（19日）、下周二（20日）會移動到琉球群島附近，接著北轉。

目前準颱風「薔琵」北轉時間和幅度都還不確定，影響台灣的程度也待觀察，不過下周三（21日）受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島可能會有長浪發生。

▲準颱風「薔琵」北轉時間和幅度尚不確定，對台灣影響待後續觀察。（圖／中央氣象署cwa.gov）
▲準颱風「薔琵」北轉時間和幅度尚不確定，對台灣影響待後續觀察。（圖／中央氣象署cwa.gov）
明東北季風減弱　水氣增多

王品翔指出，明（15）日東北季風再度減弱，北台灣水氣偏多，大台北、基隆、宜蘭有短暫雨，尤其宜蘭要留意局部較大雨勢發生。北部、東北部高溫約28到30度，中南部則會來到31到33度，清晨、夜晚各地低溫約23到25度，早晚溫差偏大。

周五（16日）到下周一台灣各地天氣穩定，只剩東半部會有局部零星雨發生機會，各地高溫來到30度以上，低溫則是22至25度，西半部要留意日夜溫差大。下周三（21日）有新一波東北季風南下，迎風面大台北、基隆、宜蘭降雨機率增加，高溫再降到27至29度左右。

▲明天東北季風減弱，宜蘭地區要留意局部較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov）
▲明天東北季風減弱，宜蘭地區要留意局部較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov）
資料來源：中央氣象署

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...